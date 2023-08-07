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港聞二

【Emily】曾俊華睇芭比 葉劉睇奧本海默

【明報專訊】兩套大片《Barbie芭比》同《奧本海默》（Oppenheimer）風格截然不同，但因為同期上映而成為話題，網上並將兩戲合稱為「Barbenheimer」，有好多迷因圖。前財政司長曾俊華睇咗《Barbie》；相對難明白嘅《奧本海默》亦有大把擁躉，行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀噚日一身芭比粉紅色衫入戲院，但就係同電影公司嘅人去睇《奧本海默》。

曾俊華日前同老婆、囡囡睇《Barbie》。芭比公仔係唔少女仔嘅童年回憶，曾俊華喺facebook提到，芭比對佢同老婆嚟講係一段好寶貴嘅父母經歷，事關佢哋喺囡囡細個時買過唔少芭比公仔畀佢玩。佢話戲中大部分都係講女性主義，戲中每個女性都充滿自信同自食其力；但到最後就帶出咗喺21世紀嘅女性主義下，唔係再好極端咁一面倒傾向女性主導一切，男權同女權應相互制衡。

《奧本海默》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）嘅作品出名唔易明，有好多思考位，除咗葉劉，民主黨前主席劉慧卿早幾日已經同「徒弟」去食飯兼睇《奧》。

莫乃光睇晒兩齣寫影評

一向係戲迷嘅立法會前議員莫乃光早前已睇晒兩齣戲，寫埋影評。佢話路蘭嘅電影，好似《潛行凶間》（Inception）、《星際啟示錄》（Interstellar），通常都要睇兩次以上，好「燒腦」，而《奧本海默》其實已算單刀直入，話奧本海默嘅言行一生其實有好多矛盾，戲中可感受到呢名「原子彈之父」嘅掙扎。

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