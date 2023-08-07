有自殺傾向 未察擅離病房 抑鬱病婦醫院平台墮斃

將院：因過量服藥留醫

安排靠近護士站監察

將軍澳醫院昨晚發稿交代事件，指該名女病人於上周五（4日）晚上約11時，因服用過量藥物而被送往該院急症室，其後轉送至內科病房留醫；由於病人有自殺傾向，醫護人員安排她於靠近護士站的位置留醫，以便密切監察其狀况，而病人留院期間臨牀情况及情緒穩定。

該院表示，昨晚7時15分，該名女病人被發現離開病房，醫院保安在醫院範圍搜索不果並報警，醫護人員亦通知病人家屬，但家屬未能聯絡到病人。約兩小時後，晚上9時05分，病房職員聞巨響，然後發現該名女病人倒臥於病房外平台，職員即時召喚急症室醫護人員到場為病人搶救，惟延至晚上9時34分離世。

該院表示對事件感到難過，向病人家屬致以深切慰問，並會為家屬提供所需協助和全力配合警方調查，個案會轉交死因裁判官跟進。

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