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港聞二

印傭指零收費加劇剝削 領館外示威促列明項目

【明報專訊】印尼政府擬於9月落實「印傭零收費」措施，香港僱主因此須額外承擔約5000元行政費及招聘費。有印傭組織昨到印尼駐港總領事館外集會示威，指印尼中介最常以訓練為名向傭工收費，新措施非但未能減輕印傭負擔，反會加劇中介利用「灰色地帶」剝削的情况，促請香港與印尼兩地政府商討，列明「印傭零收費」涵蓋的項目，以及加強打擊中介超額收費。

指中介可巧立名目 多收出國前費用

印尼移工網絡與約40名印傭昨午到銅鑼灣印尼駐港總領事館外示威，並向領事館代表遞交請願信。網絡主席Sringatin指出，新安排看似保障印傭免被中介剝削，但即使把傭工出國涉及的費用轉移至僱主身上，中介仍可用不同理由事先向傭工收取費用，令勞資雙方同受害，過往中介最常以訓練費的名目向傭工收費，與出國安排無關。

Sringatin認為新措施未能減輕印傭負擔，而且僱主會以為已為傭工付了所有費用，所以當印傭再需要借錢向中介繳費時會引來誤會，影響雙方關係。她支持新措施的用意，但憂慮印尼中介會找到更多「灰色地帶」，向印傭多收出國前費用，加劇中介剝削情况。她促請兩地政府商討，清楚列明新措施涵蓋的項目。

信僱主不止考慮開支 未憂削競爭力

至於僱主聘請印傭的開支將增加5000元，會否影響印傭競爭力，Sringatin則表示不擔心，認為香港人本來已可聘請菲律賓和泰國外傭，亦涉不同費用，但港人仍有不同選擇，相信聘請開支並非港人唯一考慮。

有印傭稱被濫收1.5萬 未能追回

來港工作4年的印傭Lilo憶述，曾被印尼中介分階段收取逾1.5萬港元費用，但未有說明涉及什麼項目；來港後中介再欲收取5000元，但她經傭工朋友提醒後驚覺被剝削，拒絕支付。她亦向印尼政府查詢有關費用是否合理，惟其間中介不斷寄信到僱主家中追討款項。Lilo表示，幸好自己懂普通話，能與僱主解釋情况，亦獲得支持。最後她也經政府確認毋須付費，但已付的1.5萬港元則未能追回。

另外，印尼移工網絡稱，昨日的行動因事前確定參與者不超過50人，未有向警方申請不反對通知書。警方則於現場劃分示威區，約10名便衣警員在場戒備。

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