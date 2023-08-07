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港聞二

大學生受訓做正向導師 兩年助200中學生

【明報專訊】學童精神健康備受關注，教大2021年起與社企Edge Development Centre合作開展「心腦加油站：補習．輔導計劃」，培訓本地大學的學生或初進職場的畢業生成為「正向導師」，為有精神健康需要的基層中學生提供補習和輔導服務。計劃至今培訓120名正向導師，186名中學生參與；兩名有自殺傾向的學生透過計劃的個別輔導被辨識，獲及時轉介並接受醫療評估和診斷。

教大偕社企推動

基層生讚有別功課輔導

正向導師每周會向中學生提供3小時小組輔導（每組2至5人），包括功課輔導、情緒管理、正向心理教育等，另外針對學生的個別情緒需要，每月有1小時個人輔導。項目負責人、教大特殊教育與輔導學系副系主任任演納稱，學業是中學生的主要壓力來源，希望從根本着手，透過支援學習讓導師與學生互相認識、建立信任，進而引導學生處理情緒、成長、生活壓力等問題。

在上水區中學就讀中二的Windy原本性格內向，加上成績落後令她出現情緒困擾。Windy認為此計劃有別於一般功課輔導班，可令她更專心及放膽提問；又指學校老師較嚴肅，但小組教學令她放鬆，即使現時英文成績與同學仍有距離，但高興自己有進步及有動力持續學習。其導師、修讀心理學的Emily說，大學的心理學課程主要從理論著手，她透過計劃可汲取前線服務他人的經驗。

教大完成服務後訪問了參與的中學生及其家長和教師，發現學生對學業的信心和情緒處理能力都有提升。

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