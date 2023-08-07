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民青局促總會密切監察 港童軍：大露營炎熱 有人欲退

【明報專訊】世界童軍大露營本月1至12日在韓國新萬金一帶舉行，因天氣酷熱連日多人中暑，香港代表團約460人正在當地參與活動。民政及青年事務局昨日回應事件，稱已要求香港童軍總會密切監察情况。香港童軍總會上周六發稿表示，主辦的大會上周五已實施降暑措施，香港代表團管理團隊現階段不考慮離營。有參與活動的香港童軍向本報表示，過去數天有多人懷疑中暑，個別曾嘔吐，現時營地內有多輛有冷氣旅遊巴，供有需要人士休息。

副總監稱密切監察天氣

英美兩國童軍的代表團上周因炎熱天氣，提早離場。香港童軍總會副香港總監（活動與訓練）吳家亮上周六接受《明報周刊》訪問時表示，有不多於10名童軍因發燒、熱衰竭、蚊咬等徵狀，需接受營內診所及醫院診治，現階段不考慮離營。吳家亮昨日回應本報查詢最新決定時表示，會密切監察天氣以作應變措施，確保成員健康及安全。

有參與活動的香港童軍向本報表示，過去數日天氣炎熱，感覺比香港最熱時「再熱多少少」，現時營地有多輛有冷氣旅遊巴，供有需要者休息。她指因應暑熱，營地活動上周五一度全部取消，隨後在上周六恢復，舉辦包括戶外攀牆等活動，場內有派冰水助降溫。她表示，參與者去留意向不一，有人想退出，亦有人認為活動四年一度難得、不欲離開。

翻查資料，世界童軍大露營自1920年起全球各地輪流舉辦，至今舉行第25屆，上兩屆分別是2015年於日本山口市及2019年美國西維吉尼亞州舉行，分別有約3.4萬人及4.2萬人參與。

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