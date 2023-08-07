雀鳥花園檔主涉虐鸚被捕 市民「放蛇」拍片蒐證 鳥疑遭折腿「捽」眼

漁護署回覆查詢表示，經獸醫初步檢查，3隻鸚鵡健康正常，將送動物管理中心詳細檢查。

3鸚疑受虐 漁署檢查

現場為雀鳥花園40號售賣鸚鵡的店舖。警方昨午2時許接報，到場後查看雀友早前拍攝短片，經調查後以涉嫌殘酷對待動物拘捕80歲陳姓檔主，他收拾店舖物件後被帶署扣查。

半年前買斷腳鸚

報案人：昨睹拔雀毛

報案人黃先生表示，約半年前行經雀鳥花園時，見涉事店舖有一隻虹彩吸蜜鸚鵡奄奄一息，見牠可憐，遂以約3000元買下，其後帶去看獸醫，經檢查懷疑牠曾遭虐待，「膝蓋向上屈，小腿斷咗一截」，指檔主聲稱雀鳥自己弄傷。黃稱該鸚鵡現時約1歲，已用近8000元為牠治療傷患。

黃先生續稱，昨日帶同鸚鵡到上址買雀糧，其間又見該檔檔主粗暴對待雀鳥，包括拔扯雀毛，遂報案求助。

消息稱，雀友昨日曾到涉事店舖「放蛇」，假裝買鸚鵡，並稱其中一隻欲購買的雀鳥眼部疑出問題，要求檔主示範滴眼藥水，檔主滴眼藥水後徒手於其眼部「捽」了數下，又令一隻藍眼葵花鸚鵡受驚，檔主聲稱牠在跳舞。

郭秀雲指檔主有前科

「常搞到周圍血」

創立「香港鸚鵡救援」的藝人郭秀雲亦有到場，稱自己當時到雀鳥花園購買小雀籠，見有人報警，遂上前了解。郭指涉事店舖檔主脾氣暴躁，曾目睹他粗暴對待雀鳥，「幫隻雀剪腳甲、安裝腳環，或者挫佢個嘴嗰陣，經常搞到周圍都係血」，過程中有雀鳥腿部及翅膀被折斷。她又指其友人曾見檔主因被咬，用力挫塞內加爾鸚鵡嘴部。

郭秀雲建議市民飼養雀鳥前應先了解其生活習慣及屬性，「如果市民要買一隻寵物，等於添加一個新成員，行出呢一步之前，應該深入了解會好點」。

根據法例，任何人從事商業買賣雀鳥，須申領動物售賣商牌照。