明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

雀鳥花園檔主涉虐鸚被捕 市民「放蛇」拍片蒐證 鳥疑遭折腿「捽」眼

【明報專訊】旺角雀鳥花園昨日發生懷疑虐待鸚鵡事件。警方昨日接報有檔主不恰當對待鸚鵡，包括搖晃、粗暴餵食等；到場調查後以涉嫌殘酷對待動物拘捕男檔主，3隻疑遭虐待鸚鵡由愛護動物協會帶走，由漁護署獸醫檢查。關注團體「香港鸚鵡救援」創辦人、藝人郭秀雲稱，涉事檔主脾氣暴躁，曾目睹他粗暴對待雀鳥。

漁護署回覆查詢表示，經獸醫初步檢查，3隻鸚鵡健康正常，將送動物管理中心詳細檢查。

3鸚疑受虐 漁署檢查

現場為雀鳥花園40號售賣鸚鵡的店舖。警方昨午2時許接報，到場後查看雀友早前拍攝短片，經調查後以涉嫌殘酷對待動物拘捕80歲陳姓檔主，他收拾店舖物件後被帶署扣查。

半年前買斷腳鸚

報案人：昨睹拔雀毛

報案人黃先生表示，約半年前行經雀鳥花園時，見涉事店舖有一隻虹彩吸蜜鸚鵡奄奄一息，見牠可憐，遂以約3000元買下，其後帶去看獸醫，經檢查懷疑牠曾遭虐待，「膝蓋向上屈，小腿斷咗一截」，指檔主聲稱雀鳥自己弄傷。黃稱該鸚鵡現時約1歲，已用近8000元為牠治療傷患。

黃先生續稱，昨日帶同鸚鵡到上址買雀糧，其間又見該檔檔主粗暴對待雀鳥，包括拔扯雀毛，遂報案求助。

消息稱，雀友昨日曾到涉事店舖「放蛇」，假裝買鸚鵡，並稱其中一隻欲購買的雀鳥眼部疑出問題，要求檔主示範滴眼藥水，檔主滴眼藥水後徒手於其眼部「捽」了數下，又令一隻藍眼葵花鸚鵡受驚，檔主聲稱牠在跳舞。

郭秀雲指檔主有前科

「常搞到周圍血」

創立「香港鸚鵡救援」的藝人郭秀雲亦有到場，稱自己當時到雀鳥花園購買小雀籠，見有人報警，遂上前了解。郭指涉事店舖檔主脾氣暴躁，曾目睹他粗暴對待雀鳥，「幫隻雀剪腳甲、安裝腳環，或者挫佢個嘴嗰陣，經常搞到周圍都係血」，過程中有雀鳥腿部及翅膀被折斷。她又指其友人曾見檔主因被咬，用力挫塞內加爾鸚鵡嘴部。

郭秀雲建議市民飼養雀鳥前應先了解其生活習慣及屬性，「如果市民要買一隻寵物，等於添加一個新成員，行出呢一步之前，應該深入了解會好點」。

根據法例，任何人從事商業買賣雀鳥，須申領動物售賣商牌照。

上 / 下一篇新聞

委任審批員 藝發局擬增國安條款 違者可即炒 續任者憂資助「更手緊」礙前衛創作
委任審批員 藝發局擬增國安條款 違者可即炒 續任者憂資助「更手緊」礙前衛創作
盼「加分」爭續租 藝穗會研增藝界董事復辦藝穗節
盼「加分」爭續租 藝穗會研增藝界董事復辦藝穗節
主觀審視作品 「榮光不可海闊天空無問題」
主觀審視作品 「榮光不可海闊天空無問題」
研究40年未廣獲應用 沒想過助走出新冠疫情 mRNA疫苗創始人盼激發科研想像
研究40年未廣獲應用 沒想過助走出新冠疫情 mRNA疫苗創始人盼激發科研想像
女兒划艇兩屆奧運摘金 喻科研不見終點也須發憤
女兒划艇兩屆奧運摘金 喻科研不見終點也須發憤
消防學院開放日 炎熱無阻家長攜幼排隊打卡
消防學院開放日 炎熱無阻家長攜幼排隊打卡
旺角西營盤兩廈石屎剝落 強檢未遵辦
旺角西營盤兩廈石屎剝落 強檢未遵辦
羅淑佩稱三隧分流見效 車流穩定視暑假後情况
羅淑佩稱三隧分流見效 車流穩定視暑假後情况
部分鯨屍萬宜附近掩埋 漁署籲勿到場觀看
部分鯨屍萬宜附近掩埋 漁署籲勿到場觀看
先後遭兩的士撞 外籍女送院
先後遭兩的士撞 外籍女送院
民青局促總會密切監察 港童軍：大露營炎熱 有人欲退
民青局促總會密切監察 港童軍：大露營炎熱 有人欲退
大學生受訓做正向導師 兩年助200中學生
大學生受訓做正向導師 兩年助200中學生
印傭指零收費加劇剝削 領館外示威促列明項目
印傭指零收費加劇剝削 領館外示威促列明項目
有自殺傾向 未察擅離病房 抑鬱病婦醫院平台墮斃
有自殺傾向 未察擅離病房 抑鬱病婦醫院平台墮斃
陳茂波：逾25科企來港 投資170億
陳茂波：逾25科企來港 投資170億
港產自動調酒機 助紓行業人才荒
港產自動調酒機 助紓行業人才荒
小量生產秘訣 3D打印加熟手打磨
小量生產秘訣 3D打印加熟手打磨
大灣區GBA專題：穗昔潮地前途未卜 鄰近商圈改頭換面 流行前線‧斷線
大灣區GBA專題：穗昔潮地前途未卜 鄰近商圈改頭換面 流行前線‧斷線
大灣區GBA專題：市政府促購物場所 轉型消費體驗中心
大灣區GBA專題：市政府促購物場所 轉型消費體驗中心
【Emily】曾俊華睇芭比 葉劉睇奧本海默
【Emily】曾俊華睇芭比 葉劉睇奧本海默
【Emily】全民運動日 楊潤雄揈電子戰繩 十幾秒喘氣伸脷
【Emily】全民運動日 楊潤雄揈電子戰繩 十幾秒喘氣伸脷
【Emily】港航9800張免費機票 今10點起開搶
【Emily】港航9800張免費機票 今10點起開搶
【Emily】藝廊展品被指疑「偽鈔活動」 警到場查列「誤會」
【Emily】藝廊展品被指疑「偽鈔活動」 警到場查列「誤會」
【Emily】「新工程合約」模式減超支機率 發展局英國獲獎
【Emily】「新工程合約」模式減超支機率 發展局英國獲獎
【Emily】吳傑莊考察南北韓非軍事區
【Emily】吳傑莊考察南北韓非軍事區