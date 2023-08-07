大灣區GBA專題：市政府促購物場所 轉型消費體驗中心

規劃稱，廣州作為「千年商都」，商貿發達、消費市場龐大，2021年廣州社會消費品零售額超過1萬億元人民幣，「商文旅」融合已現雛形，出現一些集合商業、影城、運動、創意、旅遊和餐飲等豐富業態的大型綜合體，提供一站式購物休閒服務。規劃並稱，未來將促進傳統購物場所向消費體驗中心轉型，引入沉浸式文化體驗、夜間娛樂等新業態，推動「老商圈」煥發「新活力」。

規劃亦提出要建「5+2+4」國際知名商圈，即天河路—珠江新城、廣州塔—琶洲、金融城—黃埔灣、長隆—萬博、白鵝潭5個世界級地標商圈；兩個具有世界影響力的嶺南特色商圈，即北京路—海珠廣場和大西關（上下九—永慶坊）；以及4個樞紐型國際商圈，即廣州北站—白雲機場、廣州南站、南沙灣（南沙國際郵輪母港）及廣州東部樞紐商圈。此外，市內多處區域級「老商圈」則升級改造或是促進特色發展，連同黃埔中新知識城、南沙明珠灣等新商圈，目標是2035年全市打造出33個各具規模特色的商圈。