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大灣區GBA專題：穗昔潮地前途未卜 鄰近商圈改頭換面 流行前線‧斷線

【明報專訊】大圍新商場「圍方」開業成為一時熱話，而在廣州，眾多80後、90後卻為舊商場「流行前線」的結業惋惜。1999年開幕的「流行前線」是廣州首個連通地鐵的地下商場，曾是潮流指標，但近年生意下滑。一邊是實體零售面對網購的巨大衝擊，另一邊是廣州市雄心勃勃要建國際消費中心城市，從商場至商業街都要思考轉型升級之路。

明報記者 林迎

1999年6月28日，廣州地鐵一號線全線開通，與烈士陵園站相鄰的「流行前線」也在同日開幕，是廣州首個連通地鐵、以時尚潮流為主題的地下商場。「流行前線」並與中華廣場相連，後者是僅次於天河城的廣州第二間大型購物中心。

開業時創舉纍纍 今十室九空

「流行前線」總面積1.5萬平方米，當時投資7000萬人民幣，除與地鐵接駁外，在廣州還有不少「創舉」，包括多條扶手電梯通道直達地面，是全城當年獨一無二；廣東廣播電視台將音樂節目《天生快活人》的直播室設在商場，邀請包括港星在內的人氣偶像前來作客，也開廣州「看得見的電台」先河；另商場內的「南夢宮」亦曾是廣州規模最大的遊戲機中心。

剛開業時的流行前線，商店個性鮮明，風格時髦前衛，加上遊戲機中心的吸引，成為大量年輕人「朝聖地」，其與中華廣場和地王廣場共同構成中山三路的潮流商圈。

承租者約滿無人接手 商戶徬徨「等通知」

不過，隨着天河區的正佳廣場、太古匯等新商場崛起，廣州消費中心整體東移，「流行前線」慢慢退居「二線」，「南夢宮」亦於2012年結業，相關區域轉做餐飲。多年前開始，場內偏遠區域已幾乎無人逛，只剩接駁地鐵和中華廣場的主通道尚有過路客。今年6月28日，《天生快活人》的流行前線直播室做完最後一期節目。另據廣州市越秀區人民防空辦公室公告，「流行前線」開發商廣州海印實業集團有限公司承租合約在6月30日屆滿，因未有新承租方，商場暫由一間物業公司臨時接管，因此，原有商戶只可選擇遷出或短租直至新的總承租方簽約。

記者早前到訪流行前線，不少店舖已遷走或正清倉，仍營業的多是連鎖品牌的分店。佐丹奴服裝店員對本報稱，最少會做到8月底，「但其實全部人等緊商場通知」。從鐵閘上的告示可知，多數商家搬到中華廣場、北京路等附近地方，有商戶表示，熟客都是街坊，故會選擇就近搬遷；亦有仍在經營的手機店東表示，想捱到新業主出現，希望不用搬走。

附近商場轉型運動館 「體驗式服務」成新風

而與流行前線相鄰的中華廣場，已於2021年重新裝修迎客，設有廣州最大的商場頂樓戶外籃球場；一街之隔的地王廣場亦轉型辦體育訓練館、健身中心、街舞比賽場地等。據越秀區今年2月的《廣州市越秀區全民健身實施計劃（2021-2025年）》，將借力北京路、環市東、中華廣場三大商圈的轉型升級，試點打造都市運動中心；利用商業綜合體展開攀岩、街舞等各類體育賽事、展會活動。而前途未卜的流行前線，未知日後會否參與該項規劃。

廣東省體制改革研究會執行會長彭澎對本報說，目前線下銷售普遍受衝擊，撤場或收縮的商場很多，流行前線相信亦是受電商衝擊所致，而現時全社會線上銷售大幅增長，「流量大的網紅大咖，引流超過大型賣場，但是收取的費用也很高」。他指出，目前發展「體驗式服務」和新業態是主要轉型方向，如天河正佳廣場有零售店撤出，後多改為餐廳、咖啡店及遊樂場等，其海洋樂園成為親子遊場所，亦帶動餐飲業等的繁榮，「傳統商業街、專業市場也可參考購物中心或綜合體的做法，當然也可以走出新路來，比如創意產業一條街、婚紗攝影一條街等等」。

相關字詞﹕商場 廣州 大灣區

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