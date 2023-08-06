21宗盜卡買iPhone 同涉銅鑼灣蘋果店

警拘14人涉6案

警方表示，今年接獲多宗信用卡失竊及盜用案件，遂於今年6月30日至8月4日期間採取行動，拘捕12男2女（22至52歲），包括7名本地人、4名內地人及3名外籍人，涉嫌與6宗同類案件有關，涉款約45萬元。行動中，警方檢獲50部手機，其中47部懷疑用贓款購買，另檢獲一些信用卡和內地扣帳卡。灣仔警區刑事調查隊高級督察胡銘雄稱，案件涉及不同犯罪集團，但均選擇在銅鑼灣一間主要售賣手機的店舖購買iPhone，再轉售套現。警方調查顯示，涉案內地扣帳卡內的錢疑行騙所得。

警促店方盡企業責任增核實

警方調查發現上述店舖於6月至7月牽涉21宗同類案件，共涉款150萬元。胡認為有關公司應加强留意客人有否於短時間內多次以信用卡或扣帳卡購買大量同類產品，以及採取措施核對客人資料與信用卡是否相符，履行企業責任，防止罪案。本報向Apple查詢，截稿前未獲回應。