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翹英教育康怡校重開 職員：有人接手 教局稱未收停辦或重開通知 密切監察

【明報專訊】有5間分校的補習社「翹英教育」（下稱翹英）上月29日宣布結業，大批家長要求退還學費，有員工稱被拖糧，海關日前拘捕該公司一名董事。事隔一周，昨午翹英鰂魚涌康怡廣場分校重開，有職員稱公司有「新接手人」。有自稱獲授權的代表稱，早前並非由公司董事會決定結業，而就欠薪問題，公司正與相關導師溝通。教育局表示，學校轉手如涉及學校、校監及校董等註冊變動，須向局方申請；至今沒收到翹英通知停辦或重開，會密切監察其發展情况。

自稱代表：非董事會決定結業 逐步恢復

海關昨表示，截至昨午6時接獲372宗與翹英相關舉報，涉款約295萬元，案件仍在調查。海關上周三（2日）拘捕翹英一名女董事，她涉嫌在銷售課程時有不當接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。

教育局昨回覆，學校轉手如涉及學校、校監及校董等註冊變動，須按《教育條例》向局方申請；如發現有人違反《教育條例》，局方會採取適當行動，包括檢控或發警告。

本報昨午到翹英位於康怡廣場辦公大樓5樓的分校，發現有開門營業，同區康安街地舖分校則繼續關閉，門外有告示指家長可前往康怡廣場分校。自稱獲翹英授權代表的顏先生向傳媒稱，早前結業並非公司董事會決定，有人把結業通告貼在分校，該人「後果相當嚴重」，又聲稱翹英正逐步恢復服務。

職員：不清楚退還學費安排

自稱是翹英「新接手人助手」的司徒小姐昨在康怡分校接待傳媒，她稱昨日學生已恢復上課，有幾名導師上班。被問怎處理大批家長正追討退還學費，她稱由於問題複雜，她不清楚安排，有待上司跟進；被問及「新接手人」身分，她沒有透露。本報昨循公司註冊處翻查4間以「翹英教育」命名的公司資料，顯示過去一年未見有任何股權或董事人事變動。

昨有家長收到由翹英董事彭芷彤簽署的復課通知信，不少家長質疑真偽。文中指康怡分校昨起「全面復課」，其餘4個分別在何文田、柴灣、小西灣和筲箕灣的分校「簡單整修後將在近期陸續全面復課」。

另外，教育局昨表示已巡查翹英何文田校址，但據紀錄，該地點註冊校名是「樂之優兒教育中心（何文田）」，局方會就翹英涉嫌違反《教育條例》一事，按機制嚴肅跟進，並與相關執法機構緊密聯絡。

相關字詞﹕補習社 翹英教育

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