議員交涉 警准潑水騷入夜賣酒 放寬至9時前可賣 業界：險鬧國際笑話

警：臨時酒牌須顧秩序安全

警方回覆本報查詢時表示，處理臨時酒牌的申請時，會考慮活動性質、時間、地點、現場環境等因素，並審視相關活動是否有妥善及安全的管理措施，以符合公共安全及公共秩序，警方會因應活動情况施加附加條件。

根據潑水音樂節的臨時酒牌，警方施加的條款包括，主辦方需確保場內觀眾不會攜帶酒精類飲品進入濕身區、6時半後需關掉主舞台左右兩側的噴水槍等。主辦方稱會嚴格遵守當局指引。

原申午夜前賣酒 最初只准傍晚前

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，音樂節主辦方原申請一連兩日由下午1時至午夜12時的臨時酒牌，然而警方在音樂節一天前通知主辦方，僅批准在傍晚6時半之前售賣酒精飲品，理由是入黑後可能會有醉酒者在場內滑倒受傷。主辦方隨即向聯會求助，經立法會議員邵家輝協調後，「終於有（政府）高層知道問題的嚴重性」，警方與主辦方協商後，將臨時酒牌時間延長至晚上9時。梁稱，原先安排難以接受，音樂節只是一個晚間國際活動盛事，當局不應「妖魔化」及禁止在夜間賣酒，認為倘活動沒有酒精飲品的話，體驗「已經係第二樣嘢」。

介入協調 邵家輝冀宜鬆不宜緊

邵家輝表示理解警方有安全方面的考量，亦感激政府高層在短時間內安排與事件持份者商討，希望政府未來在審視及制定相關規定時多方面評估，規矩「宜鬆不宜緊」，始終香港舉辦大型活動仍需當局支持，才有助「搞活夜市經濟」。

環團關注浪費水 主辦方稱人均冲涼一次

音樂節聲稱兩日噴水量可達40萬公升亦引起關注。綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，音樂節耗水量龐大，以香港每日人均用水量130公升計，上述噴水量約夠3000人用一天，即使目前未遇上乾旱，仍應節省用水。主辦方表示場內人均耗水量約是「每人每日冲一次涼」，亦會因應場內人數調整噴水量。

另外，昨晚8時，音樂節內一名27歲男子疑酒後與人爭執，被對方以玻璃樽扑頭，受傷送院，施襲者則逃去。