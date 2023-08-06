明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

議員交涉 警准潑水騷入夜賣酒 放寬至9時前可賣 業界：險鬧國際笑話

【明報專訊】獲旅發局網頁介紹、一連兩日在中環海濱舉行的S2O亞洲潑水音樂節昨日開鑼，香港持牌酒吧會所聯會昨日表示，音樂節主辦方前日收到臨時酒牌，僅獲批准在傍晚6時半之前售賣酒精飲品，理由是入黑後可能會有醉酒者在場內滑倒受傷，經立法會議員交涉後才得以延長售酒時間至晚上9時，並有附加條件。聯會批評當局安排險釀「國際笑話」，指香港晚間娛樂市道差「有原因」。警方表示，處理臨時酒牌申請需符合公共安全。

警：臨時酒牌須顧秩序安全

警方回覆本報查詢時表示，處理臨時酒牌的申請時，會考慮活動性質、時間、地點、現場環境等因素，並審視相關活動是否有妥善及安全的管理措施，以符合公共安全及公共秩序，警方會因應活動情况施加附加條件。

根據潑水音樂節的臨時酒牌，警方施加的條款包括，主辦方需確保場內觀眾不會攜帶酒精類飲品進入濕身區、6時半後需關掉主舞台左右兩側的噴水槍等。主辦方稱會嚴格遵守當局指引。

原申午夜前賣酒 最初只准傍晚前

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁說，音樂節主辦方原申請一連兩日由下午1時至午夜12時的臨時酒牌，然而警方在音樂節一天前通知主辦方，僅批准在傍晚6時半之前售賣酒精飲品，理由是入黑後可能會有醉酒者在場內滑倒受傷。主辦方隨即向聯會求助，經立法會議員邵家輝協調後，「終於有（政府）高層知道問題的嚴重性」，警方與主辦方協商後，將臨時酒牌時間延長至晚上9時。梁稱，原先安排難以接受，音樂節只是一個晚間國際活動盛事，當局不應「妖魔化」及禁止在夜間賣酒，認為倘活動沒有酒精飲品的話，體驗「已經係第二樣嘢」。

介入協調 邵家輝冀宜鬆不宜緊

邵家輝表示理解警方有安全方面的考量，亦感激政府高層在短時間內安排與事件持份者商討，希望政府未來在審視及制定相關規定時多方面評估，規矩「宜鬆不宜緊」，始終香港舉辦大型活動仍需當局支持，才有助「搞活夜市經濟」。

環團關注浪費水 主辦方稱人均冲涼一次

音樂節聲稱兩日噴水量可達40萬公升亦引起關注。綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，音樂節耗水量龐大，以香港每日人均用水量130公升計，上述噴水量約夠3000人用一天，即使目前未遇上乾旱，仍應節省用水。主辦方表示場內人均耗水量約是「每人每日冲一次涼」，亦會因應場內人數調整噴水量。

另外，昨晚8時，音樂節內一名27歲男子疑酒後與人爭執，被對方以玻璃樽扑頭，受傷送院，施襲者則逃去。

相關字詞﹕音樂節 中環海濱

上 / 下一篇新聞