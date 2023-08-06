港擬禁日水產 日總領事：保證不「以牙還牙」反制

稱不影響港加入RCEP

港府早前表明，一旦日方排放核污水，將會禁止東京、福島和千葉等10個都縣的水產品進口。岡田健一在訪問中提到，反修例事件後，日本已經對香港印象轉差，提醒香港處理日本排放核污水事件時要顧及港日關係。被問到日本會否同樣對香港有反制措施，岡田說難以作答假設問題，但保證日本不是一個會作出不合邏輯、卑鄙和以牙還牙行為的國家。他說，全球有150個地區對日本進口產品不設限，部分地區正撤限，但港澳及中國內地將加強限制，反問：「如果你是名日本人，你如何想？」

香港一直爭取加入RCEP，而日本是該協定15個成員國之一。問到港府採取進一步禁令，會否影響日本政府支持港府加入RCEP，岡田重申，日本不是一個會「以牙還牙」的國家。

岡田又表示，希望香港人明白一個「簡單邏輯」，如果日本政府排放危險的水到日本附近大海，日本人會首當其衝受害，而任何政府都不會做出「愚蠢的行為」去傷害自己的人民。