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觀鳥會倡拉姆薩爾濕地擴倍 納新田魚塘

【明報專訊】政府發展新田科技城需填平90公頃魚塘，香港觀鳥會向發展局提交意見書，指除了現有被納入拉姆薩爾濕地的米埔內后海灣濕地，現有生態數據顯示，與米埔內后海灣相連約2000公頃魚塘及濕地，包括新田、蠔殼圍及流浮山沿岸等，同樣具極高生態價值，符合被納入拉姆薩爾濕地的條件，認為不但不應填平新田的魚塘，更應提出將當地魚塘列入拉姆薩爾濕地。

倡納米埔周邊2000公頃

觀鳥會表示，現時包括米埔在內的拉姆薩爾濕地面積約1540公頃，若擴展至周邊地區，面積會增至3560公頃，當中擴展部分較原來增加約1.3倍。

被問會否考慮觀鳥會的建議，漁護署表示正就建立濕地保育公園系統作策略可行性研究，以確定各個公園的具體位置、範圍和管理模式等，其間會考慮各持份者的意見。

漁署：正研濕地保育公園可行性

觀鳥會就新田科技城提交的意見書指出，《北部都會區發展策略》提出「積極保育」政策，建議收回收700公頃后海灣私人魚塘及濕地，分別在南生圍、三寶樹及蠔殼圍設立總面積約1200公頃的濕地保育公園。該會認為，政府收回私人魚塘和濕地後，土地變成官地，有利政府提出將這些魚塘和濕地劃為拉姆薩爾濕地，有效促進綜合管理后海灣濕地，以維護其生態系統完整。

稱符至少4拉姆薩爾濕地標準

觀鳥會表示，米埔內后海灣及附近一帶魚塘及濕地，至少符合4項被列為拉姆薩爾濕地的標準，包括易危、瀕危或極度瀕危或受威脅生物群落倚賴該片濕地；該片濕地的動植物對維持區內生物多樣性非常重要；該片濕地經常有兩萬隻或以上的水鳥棲息；經常在該片濕地棲息的鳥類數目佔全球族群或地區族群數量1%以上，而2017至2022年至少有15種雀鳥符合該條件，當中包括極度瀕危的青頭潛鴨、瀕危的黑臉琵鷺等。

位於新界西北的內后海灣於1995年被列為拉姆薩爾濕地，生境包括泥灘、魚塘、基圍、蘆葦叢和紅樹林。《拉姆薩爾公約》是保護濕地的國際公約，於1971年2月2日在伊朗簽署，由18個締約國發起，現時增至172個，中國內地亦於1992年加入。資料顯示，《公約》簽署至今，全球天然濕地面積減少35%。

（城市保育）

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