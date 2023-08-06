觀鳥會倡拉姆薩爾濕地擴倍 納新田魚塘

倡納米埔周邊2000公頃

觀鳥會表示，現時包括米埔在內的拉姆薩爾濕地面積約1540公頃，若擴展至周邊地區，面積會增至3560公頃，當中擴展部分較原來增加約1.3倍。

被問會否考慮觀鳥會的建議，漁護署表示正就建立濕地保育公園系統作策略可行性研究，以確定各個公園的具體位置、範圍和管理模式等，其間會考慮各持份者的意見。

漁署：正研濕地保育公園可行性

觀鳥會就新田科技城提交的意見書指出，《北部都會區發展策略》提出「積極保育」政策，建議收回收700公頃后海灣私人魚塘及濕地，分別在南生圍、三寶樹及蠔殼圍設立總面積約1200公頃的濕地保育公園。該會認為，政府收回私人魚塘和濕地後，土地變成官地，有利政府提出將這些魚塘和濕地劃為拉姆薩爾濕地，有效促進綜合管理后海灣濕地，以維護其生態系統完整。

稱符至少4拉姆薩爾濕地標準

觀鳥會表示，米埔內后海灣及附近一帶魚塘及濕地，至少符合4項被列為拉姆薩爾濕地的標準，包括易危、瀕危或極度瀕危或受威脅生物群落倚賴該片濕地；該片濕地的動植物對維持區內生物多樣性非常重要；該片濕地經常有兩萬隻或以上的水鳥棲息；經常在該片濕地棲息的鳥類數目佔全球族群或地區族群數量1%以上，而2017至2022年至少有15種雀鳥符合該條件，當中包括極度瀕危的青頭潛鴨、瀕危的黑臉琵鷺等。

位於新界西北的內后海灣於1995年被列為拉姆薩爾濕地，生境包括泥灘、魚塘、基圍、蘆葦叢和紅樹林。《拉姆薩爾公約》是保護濕地的國際公約，於1971年2月2日在伊朗簽署，由18個締約國發起，現時增至172個，中國內地亦於1992年加入。資料顯示，《公約》簽署至今，全球天然濕地面積減少35%。

（城市保育）