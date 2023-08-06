港至少7歐亞水獺 新田填塘恐損存活 嘉道理農場憂切斷棲地 促再審視科技城計劃

嘉道理農場表示，本地歐亞水獺活動範圍廣闊，至今已知由后海灣一帶濕地，一直向東伸延至新田、蠔殼圍，甚至鄰近羅湖的料壆。對於政府提出新田填塘90公頃發展科技城，嘉道理農場認為會將新界西北連貫的魚塘切斷，令水獺棲息地碎片化，或影響族群存活，促政府重新審視新田科技城計劃。

明報記者 馬耀森

環團引述官員稱「國家任務」

新田科技城為期兩個月的公眾參與活動昨日完結。發展局前日與環保團體開會，有環團引述政府官員稱，新田科技城項目是「國家任務」，政府會就項目對生態的影響制訂緩解措施。有環團追問漁護署研究濕地保育公園的進展，署方表示仍在研究。

嘉道理農場暨植物園保育經理楊劍煥表示，過去歐亞水獺是全球13種水獺之中分佈最廣，但城市發展及捕獵令其數量急降，現已被國際自然保育聯盟（IUCN）列為近危物種，估計全球有5.8萬至36.1萬隻，數量呈下降趨勢。現時華南已知仍有水獺出沒的地點涵蓋珠江河口，包括新界西北、福田、珠海內伶仃島、淇澳島、橫琴等，當中只有香港找到幼體，顯示牠們能在香港繁殖，故保持后海灣濕地的完整，對維持及保護現存族群極為重要。嘉道理農場日後會展開更多調查，以了解區內水獺是否來自同一族群。

港現水獺幼體 華南僅有

楊劍煥稱，歐亞水獺獨行及夜行的習性，加上警覺性極高，故過去甚少研究，掌握的資料亦不多，只知米埔是其主要棲息地，但不知其他地點的分佈及數量。他說，歐亞水獺的生境為低地濕地，除了米埔，后海灣一帶魚塘並非受保護地點，故更應研究濕地面積及佈局變化對水獺的影響。

近年學術界研究歐亞水獺取得突破，香港大學去年發表的研究顯示，團隊於2018及2019年在新界西北的濕地及魚塘發現40粒歐亞水獺糞便，經基因分析顯示來自7隻歐亞水獺，牠們主要進食魚類，包括烏頭及羅非魚（即福壽魚），其他包括兩棲類、鳥類及甲殼類動物等；該7隻歐亞水獺出沒地點包括蠔殼圍、落馬洲、三寶樹、米埔，以至南生圍及豐樂圍的魚塘及濕地，當中包括擬劃作新田科技城的魚塘，涵蓋面積逾1.1萬公頃，非常廣闊。

楊劍煥表示，嘉道理農場於2021及2022年，根據歐亞水獺習性，到有可能有水獺出沒的地點檢視是否留下糞便，並安裝攝錄機拍攝，結果去年底在米埔拍攝到3隻水獺一起出沒，其中一隻是成年雌性，帶着兩隻年幼水獺，極為罕見；另外團隊亦首次在白泥檢獲動物分泌物，化驗顯示來自歐亞水獺。

近年填塘面積增 料已絕迹河套區

不過，楊劍煥稱，根據政府公布的北部都會區及新田科技城等項目，新界西北一帶的魚塘及濕地在未來數年料出現重大變化，雖然這些項目仍未開展，但過去兩年區內填塘及荒廢魚塘面積增加，已令部分地點如新田找不到水獺糞便，相信水獺更早已絕迹於工程頻繁的河套區。至於新田科技城擬填塘90公頃，他相信會將當地連貫的魚塘生境切斷，令水獺棲息地碎片化，對活動範圍廣闊的水獺不利，希望政府重新審視新田科技城計劃，並將歐亞水獺作為將來濕地保育公園的重點保育動物之一，如能及時實施適當保育措施，現時少數殘存的水獺也可作為族群恢復的種源。

發展局：環評將提緩解措施

本報向發展局查詢新田科技城項目公眾參與期間收到多少意見書，局方回覆待公眾參與活動完成後，政府會分析和整理蒐集到的意見。另外，土木工程拓展署正為新田科技城項目做環境影響評估，有關環評將評估擬議發展所產生的潛在生態影響，並提出緩解措施，料今年第三季向環保署提交報告。

（城市保育）

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