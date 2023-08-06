住大半輩社區重建須搬 單身長者嘆租樓買樓皆難

市建局去年公布重建九龍城衙前圍道及賈炳達道一帶，3名受影響老街坊在區內扎根近半世紀，目睹啟德機場搬遷，想不到現在輪到自己要走。

市建局一向以同區7年樓齡作為參考呎價收購舊樓，楊女士表示自己一人單位只有197呎，估計只獲得200多萬賠償，幾乎沒可能在同區購置單位，加上77歲、單身等條件令租屋更困難。楊本來打算在這裏安老，3年前更用10萬元積蓄裝修單位，去年收到重建消息時很難過。

領長生津者憂收賠償失津貼

同樣擔心經濟狀况的75歲賴女士表示，現時領取長者生活津貼度日，擔心得到收樓賠償後會超出資產總值限額，在收樓後直到入伙新居期間就要靠積蓄度過，想到未來種種未知，「愈諗愈灰，日日都瞓唔着」。

朋友回憶最難帶走 執屋眼淚流

居住40多年的麥女士表示，朋友、回憶是最難帶走的東西，「我𠵱家都唔知由邊度執起，我同自己講，當𠵱家走難，執番幾件我實會著嘅衫就走得㗎啦……淨喺啲舊相都兩大箱，一執我啲眼淚係咁流，面對唔到，好辛苦㗎」。她說，兒女長大搬出去後，自己常與區內街坊參加中心興趣班、喝茶、買餸，未來要適應新環境並不容易。