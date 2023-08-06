孤老申公屋10年增1.4倍 平均等4年 已候7載長者四搬牀位「麻木晒」 學者關注身心健康

明報記者 李淑瑤

根據房委會近日公布今年6月底最新數字，長者一人申請平均輪候維持3.9年，是自2022年9月底起連續4個季度維持不變，而申請宗數則增至23,500，較上一季多700宗。

房署：已向9800高齡申請人發津貼

房屋署回覆本報稱，未來10年已覓得足夠土地興建約36萬個公營房屋單位，約三分之一預計在第一個5年期（2023/24至2027/28）建成；另外三分之二預計在第二個5年期（2028/29至2032/33）建成。短期內，政府在未來5年將會興建約3萬個「簡約公屋」單位，以及截至今年6月已有約7800個過渡房屋單位投入服務。截至近今年5月底，政府已向約9800名「高齡單身人士」申請者發放現金津貼，以紓緩基層因輪候公屋而面對的生活困難。

碌架牀翁：5室友少交集 日日遊車河

「過得一日得一日啦！」是70多歲羅伯常掛在嘴邊的一句，即使輪候公屋7年間輾轉搬屋4次，仍笑着說「都麻木晒，住慣咗，都無咩要求」。他每月領取7000多元的津貼，怕未能應付數千元房租，故選擇租住碌架牀位，寧願花多些於日常飲食。

羅伯與另外5個室友共住一室，月租2500元的下格牀位就是他的小天地，連同另外5個房客，11人共用廚廁，不過羅伯說所有室友「自己顧自己」，同一屋簷下甚少交集，規矩是不騷擾他人。羅伯記得，最恐怖一次是有個常常醉酒鬧事的室友半夜找人打架，自己年紀大怕惹麻煩，幸好最後該人被包租婆趕走。

有長期病年初開刀「過幾年唔知點」

每天羅伯從牀上醒來就會看電視，再出去「遊車河」，他得意地說，2元就可以搭上冷氣巴士到處遊山玩水，「總站搭到總站，咁就過咗一日」，屯門、元朗、東涌，無遠不到。

不過，羅伯自身有長期病患，年初剛開刀切除腸內腫瘤，要定期去醫院覆診，嘆道「過多幾年後我都唔知點樣……到時先算吧」。他說等了公屋7年，「唔等都等咗咁耐，唔差在呢一兩年」，希望可早日「上樓」，擁有自己的獨立居所，過一段自由自在、無人騷擾的日子。

社工：有關節退化者難落樓變「宅老」

葉兆輝表示，很多數據皆顯示，公屋對基層長者而言是一個生活保障，若長者要在外面工作應付市場租金、或住在不適切居所，是「好陰功」。葉解釋，當獨居長者失去社交網絡、無人照顧、未能適應環境，易滋生與社會的疏離感，甚至產生精神健康風險。

在深水埗區服務8年的關護長者協會助理營運經理兼註冊社工李婉姬表示，不少住在劏房、唐樓的長者因居住情况不理想而衍生一系列身心健康問題，例如有長者因關節退化致上落樓梯感疼痛，漸成「宅老」；又有長者因居住空間狹小，沒有窗戶、冷氣等導致室內氣溫過高或過低，長期影響情緒。