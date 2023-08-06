明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

孤老申公屋10年增1.4倍 平均等4年 已候7載長者四搬牀位「麻木晒」 學者關注身心健康

【明報專訊】房屋署數字顯示，截至今年3月底，長者一人申請公屋數目由10年前的9500宗增至22,800宗，增幅1.4倍，平均輪候時間亦增至3.9年，比10年前增加了2.3年。有長期病患的單身七旬羅伯在等候公屋的7年間搬遷4次牀位，嘆不敢想像將來身體衰老卻仍未「上樓」的日子。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝表示，本港人口急促老化，未來住屋需求不斷增加，公屋對基層長者是生活保障，尤其獨居、居於養老院的長者或面對未能適應環境、無人照顧等困擾，甚或產生輕生念頭。

明報記者 李淑瑤

根據房委會近日公布今年6月底最新數字，長者一人申請平均輪候維持3.9年，是自2022年9月底起連續4個季度維持不變，而申請宗數則增至23,500，較上一季多700宗。

房署：已向9800高齡申請人發津貼

房屋署回覆本報稱，未來10年已覓得足夠土地興建約36萬個公營房屋單位，約三分之一預計在第一個5年期（2023/24至2027/28）建成；另外三分之二預計在第二個5年期（2028/29至2032/33）建成。短期內，政府在未來5年將會興建約3萬個「簡約公屋」單位，以及截至今年6月已有約7800個過渡房屋單位投入服務。截至近今年5月底，政府已向約9800名「高齡單身人士」申請者發放現金津貼，以紓緩基層因輪候公屋而面對的生活困難。

碌架牀翁：5室友少交集 日日遊車河

「過得一日得一日啦！」是70多歲羅伯常掛在嘴邊的一句，即使輪候公屋7年間輾轉搬屋4次，仍笑着說「都麻木晒，住慣咗，都無咩要求」。他每月領取7000多元的津貼，怕未能應付數千元房租，故選擇租住碌架牀位，寧願花多些於日常飲食。

羅伯與另外5個室友共住一室，月租2500元的下格牀位就是他的小天地，連同另外5個房客，11人共用廚廁，不過羅伯說所有室友「自己顧自己」，同一屋簷下甚少交集，規矩是不騷擾他人。羅伯記得，最恐怖一次是有個常常醉酒鬧事的室友半夜找人打架，自己年紀大怕惹麻煩，幸好最後該人被包租婆趕走。

有長期病年初開刀「過幾年唔知點」

每天羅伯從牀上醒來就會看電視，再出去「遊車河」，他得意地說，2元就可以搭上冷氣巴士到處遊山玩水，「總站搭到總站，咁就過咗一日」，屯門、元朗、東涌，無遠不到。

不過，羅伯自身有長期病患，年初剛開刀切除腸內腫瘤，要定期去醫院覆診，嘆道「過多幾年後我都唔知點樣……到時先算吧」。他說等了公屋7年，「唔等都等咗咁耐，唔差在呢一兩年」，希望可早日「上樓」，擁有自己的獨立居所，過一段自由自在、無人騷擾的日子。

社工：有關節退化者難落樓變「宅老」

葉兆輝表示，很多數據皆顯示，公屋對基層長者而言是一個生活保障，若長者要在外面工作應付市場租金、或住在不適切居所，是「好陰功」。葉解釋，當獨居長者失去社交網絡、無人照顧、未能適應環境，易滋生與社會的疏離感，甚至產生精神健康風險。

在深水埗區服務8年的關護長者協會助理營運經理兼註冊社工李婉姬表示，不少住在劏房、唐樓的長者因居住情况不理想而衍生一系列身心健康問題，例如有長者因關節退化致上落樓梯感疼痛，漸成「宅老」；又有長者因居住空間狹小，沒有窗戶、冷氣等導致室內氣溫過高或過低，長期影響情緒。

相關字詞﹕基層 獨居 關護長者協會 港大防止自殺研究中心 房屋署 長者住屋 長者 公屋

上 / 下一篇新聞