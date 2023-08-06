上月猴痘料涉不同源頭 錄12宗逾七成本地 基因排序不相同

據衛生署新聞稿，本港去年9月至今共有23宗猴痘個案，其中今年7月起錄15宗，當中4宗涉輸入個案，餘下11宗因潛伏期內無外遊紀錄或外遊期間無高風險行為，初步界定為源頭不明的本地感染個案。署方日前表示，猴痘病毒可能正在本地高風險群組中傳播，不排除可能出現爆發。

衛生署回覆查詢稱，每宗錄得的猴痘個案均會做接觸者追蹤等流行病學調查工作，另會按流行病學調查需要為個案做全基因排序。署方補充，初步結果顯示，7月錄得的本地感染個案病毒基因排序並不相同、來自同一源頭的可能低，顯示高風險群組中存在未被識別的感染個案及潛在的傳播鏈。衛生署另表示，在接觸者追蹤工作中，成功追蹤和安排共16名密切接觸者檢疫。

醫生：個案升預期內 倘婦孺染顯社區傳播

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜認為，全基因排序結果反映本港有多個未知傳播鏈，但不排除與患者避談密切性接觸史有關。他補充，本地猴痘個案上升屬預期內，不能單憑數字升幅評估是否已大型爆發，但提醒若有女性、小童等非高風險群組感染，則反映病毒已在社區廣泛傳播。

衛生署去年10月展開猴痘疫苗接種計劃，為屬高風險目標群組的本港居民提供免費接種，並於上月底增設接種中心。署方回覆數字顯示，計劃累計接種劑次已由6月30日逾1萬劑升至8月1日逾1.09萬劑，即一個月接種劑次增約900。

打兩針方七成有效 劉宇隆促加強宣傳

衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆稱，委員會毋須就猴痘疫苗接種進一步討論，現時關鍵為宣傳教育，尤其在高危群組如男男性接觸者。他稱由於須接種兩劑猴痘疫苗，有效率才達六至七成，故現時本港雖已接種1.09萬針，實際上最多僅約5000人完成接種，並引述一項20年前的研究稱，當年推算本港4.6%成年男性為男男性接觸者，他相信現時猴痘高危群組遠不止5000人，須加強宣傳。

記者在內地社交平台「小紅書」發現，有內地網民關注本港猴痘個案在7月起持續上升，就此分享預防措施、感染病徵、傳播途徑等資訊，另有網民討論如何來港接種，部分人更問是否要扮作同性戀者，有網民分享在港打針經驗。不過，本港現時只限香港居民可免費接種。

明報記者