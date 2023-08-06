天文台長料強颱比例增 移動較慢影響更久

陳栢緯表示，以往本港全年都未必錄得一天氣溫達到35度或以上，去年卻錄得15天；熱夜日數亦有增加趨勢，故天文台從今年起向市民推送極端酷熱天氣信息。陳栢緯預料，受到厄爾尼諾現象影響，本港每小時降雨量會有愈來愈高的趨勢，部分地區會錄得「黑雨」程度的大雨，其餘地區卻沒有大雨。

每小時降雨將愈來愈多

一區黑雨一區無大雨

陳栢緯稱 ，今年除了颱風泰利的路徑比較穩定外，吹襲福建的杜蘇芮及吹襲沖繩的卡努路徑變數都較大，對預測造成很大挑戰。他預計，今年颱風數目不會有大變化，但強颱風的比例會增加、颱風會移動得較慢，亦較易吹向北部地方，又說颱風近海加強的現象也有增加的趨勢，令預測及預警出現困難。他說，天文台已逐步運用人工智能協助預測天氣，更會透過在衛星安裝雷達監測颱風。天文台近日與巴布亞新幾內亞氣象局簽訂備忘錄，陳栢緯稱，天文台除了會為對方提供培訓外，亦可得到對方的數據，相信將有助提升本港預報天氣的能力。

陳栢緯又表示，市民現時容易在網上接觸其他氣象中心的預報圖，但當中的物理、氣象原因需要有經驗的預報員判斷，市民可作參考，但應該留意天文台的信息。