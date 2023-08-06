料流感小型爆發 許樹昌籲等10月新疫苗

據衛生署《2019冠狀病毒病及流感速遞》，上月23日至29日，最新實驗室樣本流感陽性百分比升至8.64%，貼近界定為流感高峰期的9.21%的基線水平。許樹昌昨在商台節目《政經星期六》引述以上數據稱，預料本港會再踏入流感高峰期，惟由於上次流感高峰期只維持兩個月，加上現時仍有不少人佩戴口罩，估計將出現「小爆發」。

至於今年至今錄得4宗與兒童流感相關的死亡個案，許樹昌稱，相關兒童均沒有接種疫苗，而幼童抵抗力較差、接觸流感病毒後或出現壞死性腦炎等嚴重情况，呼籲家長盡快為學童接種疫苗。他補充，現時流感疫苗接種計劃的疫苗適用於2022/23年度，預料10月初將有新一批疫苗，建議市民可以等待新疫苗，此前可保持個人衛生、佩戴口罩等。

家庭醫生籲可先打針

3個月後再打新疫苗

家庭醫生林永和向本報稱，近日甚少家長向其查詢接種流感疫苗，又形容現時即將步入流感高峰期，但未有新疫苗屬「尷尬期」，建議擔心的家長仍可帶兒童打針，至少3個月後再接種新疫苗。

新冠疫情方面，許樹昌指出，有外國藥廠正研發針對新冠變異株Omicron XBB的單價疫苗，目前研究顯示抗體效果不錯，估計本港最快2至3個月內可引入上述疫苗，若屆時社區仍然流行XBB病毒，疫苗配對將有較好效果，亦可減少接種頻率，估計一年接種一次便可。不過他提醒，長者、長期病患等高危群組應及時接種加強劑，不應等到有第三代疫苗才打針。

翻查資料，美國藥廠輝瑞（Pfizer）6月底已向美國食品及藥物管理局（FDA）申請，批准為6個月或以上者接種BioNTech-輝瑞新型XBB單價疫苗。