理大外圍暴動 最年輕被告入教導所 窄巷人疊人被捕 官指無直接參與暴力

被告任城大學生會署理會長

被告何羚甄案發時17歲，現年20歲，為城市大學公共政策與政治學士課程二年級生。昨日法庭旁聽席上近乎坐滿，部分旁聽者身穿印有城大學生會及被告所讀學科之圖案的T恤。

城大學生會昨發聲明表示，何為學生會臨時行政委員會署理會長，她上月20日提出辭職，並獲接納，署理會長一職由評議會主席兼任。城大回覆本報稱，城大堅守法規。大學不評論個別個案，校方有既定機制和程序處理學術和紀律相關事宜（見另稿）。

辯方在裁決當日要求索取教導所報告後始判刑遭法官拒絕，其後法官稱閱畢案例後改變想法，認為索取教導所報告較謹慎和公平。法官昨判刑時稱，何初次犯案，她完成副學士一年級課程後銜接城大二年級學士課程，其後擔任學生會會長兼校董會成員，熱中公益，關懷長者及弱勢社群、義教跆拳道等。法官形容，何有正面良好品格是毋庸置疑。

官稱拘留性質刑罰有助感化

法官續稱，案例指出若被告介乎16歲至21歲而有其他合適處罰方法，法庭不得判處入獄；考慮本案暴動性質、何到場鼓勵但無直接參與暴力，以及她有良好品格，認為判處拘留性質刑罰有助她感化及對社會是有利的處置方法。法官解釋，在教導所命令下，最高拘禁期為3年，以及懲教署有權監管被告離開院舍後的生活，以避免其重蹈覆轍。

控方針對何的案情指，警方在2019年11月11日開始在理大一帶設防，阻止其他人進入校園，及後有大批示威者於油尖旺一帶聚集。直至11月18日晚，警方與示威者持續對峙，速龍小隊短時間內設立封鎖區並展開圍捕，其間曾發生人疊人，本案19名被告當日被捕。

法官早前裁決拒絕接納何的證供，認為她對於被捕時管有口罩、大量生理鹽水等的解釋「異常牽強」。何供稱當日打算到大帽山看螢火蟲，後來因協助任聖約翰救傷隊的朋友而到油麻地，惟法官反駁稱，何案發時身處油麻地暴動核心地帶，而短短數分鐘的驅散行動期間碰巧被推進窄巷的說法，是「太巧合，難以置信」。

【案件編號：DCCC443,576,656/21】

明報記者

（反修例風暴）