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港聞二

城規新例限10分鐘申述 高球場下次公聽料適用

【明報專訊】立法會上月以不記名形式通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，包括精簡城規程序等。因應新方案，規劃署亦修訂城規會的辦事程序與方法，及規劃指引等，城規會昨日開會討論項目，並經「修訂後通過」新規劃指引，9月1日生效。新修訂包括城規會可限制申述人於10分鐘內完成發言，同時申述人須親身出席發言，獲豁免則除外。同時，城規會昨日起容許市民就粉嶺高球場提交進一步申述，為期3周，料日後再辦公聽會將適用於新指引。

申述人須親身發言 除非醫生證明或不在港

根據新指引，有別目前可授權他人代為申述，日後申述者須親身出席公聽會發言，除非獲豁免，例如醫生證明或不在港等理由，同時城規會可要求申述人於10分鐘內完成。

有城規會委員稱，城規會的修訂與早前立法會通過的草案相若，惟執行上細節有輕微改動，如城規會將提早宣傳新程序，以讓市民及早得悉。他又指以往委員會一併聽完申述者發言才會提問及討論，但因應部分項目，如早前的粉嶺高球場，由於申述者太多，委員至晚上約10時多才有時間向申述者提問，令雙方討論時間減少，故委員會同意日後分設兩時段，即上午及下午各一輪討論， 以增加委員與申述者之間的互動，有助委員裁決。

高球場項目市民多3周申述

此外，繼早前城規會決定將粉嶺高爾夫球場擬建屋用地暫時修訂為「未決定用途」地帶，城規會根據《城市規劃條例》，昨起容許市民提交進一步申述，為期3周，至本月25日。若城規會收到申述，按以往經驗，秘書處需時整理有關資料，料最快於9月舉行公聽會，換言之，屆時將可採用城規會新指引。

相關字詞﹕高球場 城規會

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