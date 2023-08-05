大圍後山現帳幕鐵籠捕獸器 地政飭清場 網民憂成狩獵基地 長春社：一向舉證困難

料只可循非法佔官地處理

地政總署回覆查詢時表示，沙田地政處派員視察後，發現該處有政府土地被非法佔用，已在現場張貼通告，飭令有關人士停止佔用該政府土地，並豎立告示牌提醒公眾不可佔用該政府土地，已安排承辦商清理有關搭建物及通知相關部門跟進懷疑有人破壞樹木及放置捕獸器等事宜。

愛協表示，周二（1日）接報後在該處發現一個營地，內藏有刺的鐵網，可能對人和動物造成危險，已通報漁護署。漁護署表示，周三（2日）聯同沙田地政處聯合行動，共移除4個捕獸器，會繼續跟進。漁護署同日收到1823轉介兩宗相關投訴。

facebook專頁「天行足跡」周二在網上發布顯徑邨顯貴樓後山上述照片，擔心該處成「非法捕捉野生動物基地」，引起關注。本報記者前日（3日）到場觀察，該處距顯貴樓步行約10分鐘，惟沒有明顯山徑及入口。其中一個區域由木製圍欄及防爬刺圍封，內有一個約高及闊1米、長2米的鐵籠，籠內有木箱，疑用作飼養動物，另有藤蔓植物沿鐵籠生長，相信鐵籠已經存放一段時間。附近樹木綁有由雨衣製成的集水器，下方為盛滿水的大型儲水桶。

fb專頁稱有捕獸籠 石屎池有弓箭木槌

專頁提及曾見到疑似捕獸籠，本報記者前日未有發現，未知是否已被收走。該斜坡下方設置黑色帳篷，外邊由約1米高的膠欄及鐵線包圍。帳篷旁邊約有兩米深、由石屎建造的長方形池，可經木梯抵池底，亦有燈照明。池內有行李箱、工人頭盔、尼龍繩、掃把、工具箱、卡式石油氣等不同雜物，池上方由數塊綠色帆布覆蓋。至於池邊則有弓箭、木槌、露營防蚊吊帳、睡袋、水鞋等物品；附近樹上裝有一塊太陽能板。

現場多個設施貼上地政總署周三發出的告示，飭令不合法佔用該處附近未批租土地的情况須於下周一前停止。漁護署亦張貼告示，指野生動物保護條例禁止狩獵或管有狩獵用具，違者可被罰款10萬元及監禁一年。

麥志豪憂針對鄰邨野豬居地

吳希文稱，未見過如此誇張、齊備的設施，難以猜度佔用人的目的，但「唔理佢係咪捉，或者捉咩（動物）」，現場的圍網、器具明顯有可能傷害野生動物，如猴子、穿山甲，漁護署應主動介入。不過，他亦說過往疑似狩獵的個案「人贓並獲」情况罕見，漁護署在舉證上有困難，估計最終只能藉地政總署引用佔用土地法例，清理危險的設備，「唔係好對準件事，叫做有好過冇」。他說市民亦可在發現類似情况後致電1823舉報，但漁護署長遠應研究如何加強阻嚇，如參考斬樹個案，善用監測儀等科技。

街坊：曾見猴子疑被虐待

非牟利獸醫服務協會創辦人麥志豪表示，鄰近的隆亨邨一帶屬野豬的原居地，擔心設施針對野豬，「咁大規模、咁張揚霸住地方，無法無天」。

街坊梁太不時在附近行山，曾在山上見有猴子「跛晒腳」、「冇晒手」，且有𠝹傷，懷疑有人虐待動物，但未有親眼目睹過程。她說過往不時見到野豬，惟近兩三個月野豬絕迹。她認為捕捉動物不恰當，「做咩要捉佢哋？呢個山根本係佢哋嘅，佢哋有權喺度住，你哋啲人霸咗佢哋（地方），大家和平相處咪得」。

明報記者 梁敏琪、楊佩珊、林智傑、杜沛妍