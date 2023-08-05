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港聞

港聞二

「零收費」惹星台反彈 協商後一豁免一暫緩

【明報專訊】印尼政府早於2021年8月推出「免除輸出勞工就業服務費用」規例，曾惹台灣和新加坡僱主團體反彈，經雙方政府協商，台灣獲排除於政策適用的地方，新加坡則暫緩實施。特首李家超近期到訪印尼與總統佐科維多多會晤，返港不久後，本周三（2日）印尼人力仲介公會在港召開記者會呼籲本港僱主跟隨「印傭零收費」措施。

印尼人力部長Ida Fauziyah本周一也來港會晤勞福局長孫玉菡，建議港府改善印傭最低工資、工作時間和假期方面權利，又敦促港府考慮今年提高印傭最低工資。

李家超上月24至29日到訪東南亞三國，加強香港與東盟國家經貿和投資合作，曾與印尼總統佐科維多多會晤，又獲該國支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。印尼外長蕾特諾當時引述佐科維多多稱，現時有14萬印尼人在港工作，逾九成為家傭，冀保障他們在港權益和福利。

晤印尼總統曾否申立場 特首辦：不進一步披露

被問到李家超會晤佐科維多多期間曾否向對方表達港府反對「印傭零收費」立場、曾否要求暫緩措施，行政長官辦公室發言人昨日回覆本報稱，有關行政長官與印尼總統上周二會面，可參考當日發出的新聞稿，不會進一步披露會面內容；又指行政長官本周三從傳媒報道知悉印尼有關機構通知中介公司有關印傭就業服務費用新安排，要求勞福局長與印尼駐港總領事會面，反映特區政府的關注及重申政府立場。

相關字詞﹕印尼 印傭零收費 印傭

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