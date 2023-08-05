孫玉菡：將約領事談印傭費 衛港利益 已重申立場 不應影響港僱主負擔印傭就業

印尼人力仲介公會本周三（2日）在本港召開記者會呼籲香港僱主跟從「印傭零收費」措施。孫玉菡昨出席活動後主動回應「印傭零收費」一事，他說特區政府已向印尼駐港總領事館嚴正表明立場，為維持香港與印尼友好關係，輸出印傭安排如有任何變動，都不應增加香港僱主負擔或影響印傭來港就業機會，又指印尼方面在2021年已提出有關措施，當年起港府已多次向印尼表達立場。

約柬埔寨孟加拉領事 商拓外傭來源

孫玉菡表示，會親自約見並去信印尼駐港總領事，再次重申政府立場，並指從長遠角度而言，一如以往積極開拓外傭來源地，很快會通過勞工處約見柬埔寨和孟加拉國駐香港總領事，積極探討可否從其他地方開拓外傭來源地。

新加坡和台灣曾被印尼政府要求實行「印傭零收費」，惟最後經協商和談判後擱置，被問是否期望印尼最終不用將費用轉嫁本港僱主，孫玉菡強調「要一視同仁」，會捍衞香港利益，爭取妥善處理辦法。

至於會否要求印尼暫緩有關措施，孫玉菡稱在他們的原則和立場下，雙方可磋商是否有妥善辦法處理，過往與印尼溝通良好，本着互信基礎討論。

僱主協會倡設「保用期」 免外傭亂辭工

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒感謝孫玉菡回應事件，認為並非由印尼單方面宣布政策後，香港便要跟從，應由港府審視並同意後，再諮詢香港僱主，否則印尼當局可能年年要求加價，令本港僱主無所適從。她說港府若認為措施不可接受，便應如新加坡和台灣般提出反對。

容馬珊兒又擔心印傭會因為零支出來港工作而輕易辭工，建議本港中介公司設立「保用期」，若印傭工作期短於半年，中介則要免費補回一名新印傭，令僱主在新措施推行後有信心聘請印傭。

中介料抬高有經驗者人工

香港僱傭代理協會主席張結民表示，其中介公司已於去年3月後向聘請有經驗和齊備身分文件印傭的僱主收取新費用，聘請沒經驗印傭則仍收取舊收費，但日後統一收新費用時，僱主就只會聘請有經驗者，相信屆時有經驗外傭的工資便會被抬高。香港僱傭公會主席陳東風表示，希望政府可採取更積極的態度與印尼政府溝通，又估計新措施推出後，會導致約兩成顧客選擇聘請來自印尼以外地方的外傭。