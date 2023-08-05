何善衡子辭校董 有管理層憂失捐款

中大重要捐款人 消息：涉年事人事

何子樑是恒生銀行創辦人之一何善衡的兒子，擔任中大校董會成員16年。何子樑於其父何善衡創立的「何善衡慈善基金會」擔任董事，相關基金會一直是中大重要捐款人，包括2006年捐資成立善衡書院，以及捐資成立何善衡傳染病研究中心，而本身是泌尿科專科醫生的何子樑曾捐出逾億元予中大醫院設立泌尿外科中心等重要設施，以及捐贈1000萬元予中大的內科及藥物治療學系等。

中大昨回覆查詢稱，何子樑今年2月1日已辭任中大校董會成員，校方按慣常做法不會透露請辭原因。綜合消息稱，何子樑辭任時提供的理由是年事已高，有知情人士稱亦關乎校董會人事作風。

另外，突然辭職中大的陸觀豪同沒透露離任原因，校董會主席查逸超昨在立法會法案委員會後回應曾否了解陸辭任原因、校董會改組是否導火線，他稱事情剛發生，仍需時再了解。陸觀豪是恒生銀行前董事長利國偉之外甥，退休前是恆生銀行常務董事兼副行政總裁。