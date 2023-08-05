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3會議段崇智皆缺席 議員質疑特避

【明報專訊】立法會討論中大校董會改組的法案委員會先後召開3次會議，中大校長段崇智均因事或病告假未有現身，由署理校長陳金樑代為出席。多名議員在會上質疑段刻意逃避，中大校董會主席查逸超認同大學最高行政人員有責任現身解釋，「這個署理安排，我亦在理解當中」，期望只屬個別事件。法案委員會主席梁美芬會後稱，已多次邀請段親身出席，助校董會解畫或向公眾解說，就對方屢次缺席感可惜。

查逸超：正理解 盼只個別事件

法案委員會昨召開第三次會議，段崇智因於周四（3日）接受醫療程序並按醫生建議於昨日休假，未能出席會議，並已提交證明文件。查逸超於會上稱，上周五（28日）已知悉立法會秘書處邀請段出席，惟段至周二（8月1日）的死線尚未答覆，遂當天親自邀請，獲對方告知已於周四及周五請病假，未能列席。中大其後澄清，段崇智周二才接獲查逸超電郵，內附立法會秘書處的邀請信，信中列明回覆限期為當天，而段當天下午約2時半已回覆。

有質疑病重仍否適合當校長

多名議員甫開會便相繼質疑段崇智屢次缺席是刻意逃避。選委界議員管浩鳴表示，一般能預知的病假均不會太嚴重，立法會並非「洪水猛獸」，「下次我們如果有機會再開會，校長是否又署任呢？」工聯會勞工界議員梁子穎稱，每逢立法會開會討論中大相關事宜，段便會生病，「病得這麼嚴重，究竟他是否仍適合當中大校長？中大是否要另聘一位有能力、不經常生病的校長，帶領中大走未來的路？」

法案委員會主席梁美芬表示，段崇智以病假為由缺席會議，議員亦難再評論，又說公眾亦會注意到2019年反修例事件期間港大校長張翔力勸學生勿訴諸暴力時，「中文大學段校長請了兩周病假」，並不點名提及民青局長麥美娟也曾致電她促關注段崇智續約事件。

查逸超則稱，校長毋須事先向校董會主席申請病假或公幹，普遍會「通知」校董會將有署任安排，更透露校董會不時在事發後才接到通知。

翻查資料，段崇智周一（31日）曾出席「2023年大灣區科學論壇名師講堂」活動，周三（2日）亦有接待行政會議召集人葉劉淑儀、成員林健鋒及張宇人等參觀「太空大豆」研究項目。

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