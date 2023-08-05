中大修例法案委會完成逐條審議 10月交內會 校董會再倡議員減席 張宇人拒絕

【明報專訊】3名身兼中大校董的立法會議員早前向立法會提交改組中大校董會的議員法案，交付法案委員會後經3次會議，於昨日完成逐條審議，料10月13日向內務委員會提交報告。有份提出修例草案的自由黨張宇人在會上稱，無意減少目前3席的議員校董席位，又質疑有人以校友評議會互選議席有所減少來類比，「壓低立法會的身價」。校董會副主席陳德霖重申，中大校董會維持建議立法會考慮「精簡」議員校董，並早已向立法會表達立場。
中大校董楊于銘、林偉雄及香樹輝早前發起網上聯署，獲逾1500人支持，其中一項建議是將議員校董數目由現時的3席減至2席。陳德霖昨在法案委員會上重申，校董會早前已達成共識，「為了精簡整體人手，請立法會考慮有否需要、空間在3席中再作審視」，又形容相關說法屬「客氣、婉轉」的方式向立法會提出請求。
張質疑以校友評議會減席類比
「壓低立會身價」
有份提案的張宇人表明，議員校董數目「其實真的不能少」，預料未來中大校董會須處理大量工作，包括監察中大醫院財政狀况，需要議員重新分工。張宇人說，有人以評議員選任校董有所減少為由，要求議員校董議席一致縮減，惟立法會議員進入校董會，是要代表700萬市民監察「花納稅人錢」的機構，形容「（校友評議會）抬高自己身價，就壓低我們立法會的身價」。
張宇人等人提出修例，將中大校董會人數由55減至34，減少校內人士數量，議員校董人數則維持3。
鄧飛：監管職責不應討價還價
選委界議員鄧飛稱，今次修例為加強監督中大，若同時減少議員校董席位，會向社會發放矛盾信息，又說立法會不應將監管職責用作討價還價，「不應該你減一個，我們又減一個，現在好像街市買菜一樣」。
法案委員會主席梁美芬亦提及，近日大量海外的中大校友接獲電郵，邀請參與由校友評議會選任校董楊于銘發起的聯署。張宇人認為，校方應檢視是否有人濫用校方持有的校友資料，又稱聯署發起人未必代表任何團體，質疑他們是否可代表評議會發出呼籲聯署或取得校友資料。陳德霖回應稱，校董會專責小組今年初諮詢時，曾廣發電郵邀請校友發表意見，至於相關電郵資料之後有否用作其他用途，校董會內沒有討論。
此外，立法會秘書處亦上載數份意見書，包括在中大2016年涉改組校董會的專責小組召集人殷巧兒。殷去信梁美芬表示，大學應是研究學問、追求學問的地方，不應變成政治角力戰場，建議將議員校董減至2席等，並期望委員會審議草案時一併考慮2016年方案，謂「當年張宇人議員也是該專責工作小組的成員之一，相信他對2016年的報告是非常了解的」。
張宇人在會議尾聲時回應，形容自己同樣因愛中大才提出修例。張又稱，若要等中大自行改組校董會，料需至少5年，而由議員提交私人草案就只需約1年，「如果我等學校管理層……加上評議會的態度，要他們自己修改，相信我有生之年都未必做得到」。
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