中大修例法案委會完成逐條審議 10月交內會 校董會再倡議員減席 張宇人拒絕

中大校董楊于銘、林偉雄及香樹輝早前發起網上聯署，獲逾1500人支持，其中一項建議是將議員校董數目由現時的3席減至2席。陳德霖昨在法案委員會上重申，校董會早前已達成共識，「為了精簡整體人手，請立法會考慮有否需要、空間在3席中再作審視」，又形容相關說法屬「客氣、婉轉」的方式向立法會提出請求。

張質疑以校友評議會減席類比

「壓低立會身價」

有份提案的張宇人表明，議員校董數目「其實真的不能少」，預料未來中大校董會須處理大量工作，包括監察中大醫院財政狀况，需要議員重新分工。張宇人說，有人以評議員選任校董有所減少為由，要求議員校董議席一致縮減，惟立法會議員進入校董會，是要代表700萬市民監察「花納稅人錢」的機構，形容「（校友評議會）抬高自己身價，就壓低我們立法會的身價」。

張宇人等人提出修例，將中大校董會人數由55減至34，減少校內人士數量，議員校董人數則維持3。

鄧飛：監管職責不應討價還價

選委界議員鄧飛稱，今次修例為加強監督中大，若同時減少議員校董席位，會向社會發放矛盾信息，又說立法會不應將監管職責用作討價還價，「不應該你減一個，我們又減一個，現在好像街市買菜一樣」。

法案委員會主席梁美芬亦提及，近日大量海外的中大校友接獲電郵，邀請參與由校友評議會選任校董楊于銘發起的聯署。張宇人認為，校方應檢視是否有人濫用校方持有的校友資料，又稱聯署發起人未必代表任何團體，質疑他們是否可代表評議會發出呼籲聯署或取得校友資料。陳德霖回應稱，校董會專責小組今年初諮詢時，曾廣發電郵邀請校友發表意見，至於相關電郵資料之後有否用作其他用途，校董會內沒有討論。

此外，立法會秘書處亦上載數份意見書，包括在中大2016年涉改組校董會的專責小組召集人殷巧兒。殷去信梁美芬表示，大學應是研究學問、追求學問的地方，不應變成政治角力戰場，建議將議員校董減至2席等，並期望委員會審議草案時一併考慮2016年方案，謂「當年張宇人議員也是該專責工作小組的成員之一，相信他對2016年的報告是非常了解的」。

張宇人在會議尾聲時回應，形容自己同樣因愛中大才提出修例。張又稱，若要等中大自行改組校董會，料需至少5年，而由議員提交私人草案就只需約1年，「如果我等學校管理層……加上評議會的態度，要他們自己修改，相信我有生之年都未必做得到」。

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