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港聞

港聞二

文子星申人身保護令 稱若引渡勢受酷刑

【明報專訊】被國際刑警發出「紅色通緝令」的印度裔男子文子星（Ramanjit, Singh，圖）於2018年在港被捕，本港法庭批准就策劃恐怖活動等20項罪名引渡他回國受審。文子星向高等法院申請人身保護令，要求法院釋放他，並將案發還裁判法院重新考慮是否引渡他回國，高院昨開庭處理。申請方認為若文子星遭引渡，很大可能再受酷刑虐待，又質疑裁判法院應考慮專家證人判斷他曾受虐待。答辯方認為上述證據與是否批准引渡無關。法官高浩文押後14天內頒下裁決。

申請人為文子星，答辯方為懲教署及印度政府。申請方首先陳辭指出，裁判法院考慮是否將文子星引渡回國時，根據《逃犯條例》拒絕聽取辯方的新證據，包括歐洲防止酷刑委員會委員、醫生Alan Mitchell來港探望時發現他腿上有脗合酷刑虐待的傷痕，以及兩名印度律師和一名加拿大學者描述印度監獄的環境，稱可舉證文子星一旦引渡回國可能遭受的對待。

申請方提「證據」 答辯方：無關引渡與否

申請方稱，人權法保障被告公平受審的權利，即使法院最終不接納辯方證人證供，最低限度亦要給辯方機會傳召證人，保障程序公義；申請方亦提到文子星是一個錫克教分離主義政治組織的成員，質疑印度政府可能基於其政治信仰才堅持引渡他回國。

答辯方陳辭稱，有關文子星會否受酷刑虐待的證供僅與其酷刑聲請有關，除非申請方能證明印度政府基於文子星的信仰才引渡他回國，否則有關證據與是否引渡他無關，裁判法院已正確根據法例拒納新證供；文子星在港羈押期間定期接受體檢，他不曾投訴遭受酷刑虐待。答辯方又引述英國一份報告，顯示印度有對宗教信仰的歧視，但教徒被檢控或受嚴重傷害的風險不高。

【案件編號：HCAL 1064/23】

相關字詞﹕高等法院 人身安全保護令 文子星 逃犯條例

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