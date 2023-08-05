六旬漢非禮女友幼女罪成 官質疑情侶「夾口供」

控方案情指出，現年11歲的X在生父與生母Z離婚後，與弟弟、Z、被告N.W.C.D.（現年64歲）同住土瓜灣某單位。首次事件發生時X為6歲，她只記得夏天某日，被告隔着內褲觸碰其私處，她為此大哭。最後一次事發於2020年10月26日，被告向X姊弟提議一起到牀上玩耍，並藉「搔癢遊戲」觸摸X私處。X稱母親當時躺在牀上，看到被告的作為，卻只稱不要再玩。X事後告知生父，揭發事件。

事主兩遭摸私處 官：天真文靜坦白交代

法官姚勳智裁決時稱，從庭上觀察，X天真、文靜及坦率，坦白交代，她與被告合照時仍展現笑容，原因是她只抗拒被告觸摸她私處；針對首次事件，X因年幼而說不出案發時間和地點，實不為奇；最後一次事件中X被摸後，反應直接，即大叫及打被告，弟弟亦幫忙打被告。

姚官稱，被告與Z的證供不可信，包括聲稱4人一起到牀上玩耍、最後一次事件發生時被告不在家，惟Z當時懷孕8個月，法庭難以相信她會冒風險一同玩耍，且有閉路電視拍攝被告曾回家。姚官續稱，被告與Z直至庭上作供時，才異口同聲稱被告可能於玩耍觸碰X大腿，認為兩人疑「夾口供」。

【案件編號：DCCC 244/22】