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倘易通行三隧分流奏效 羅淑佩：未必需電子道路收費

【明報專訊】運輸署長羅淑佩昨日表示，首階段三隧分流實施後，交通情况比預期理想，對年底實行三隧「不同時段不同收費」更有信心。她說，若易通行配合次階段三隧按時段收費方案實施後有助分流，未必需要推行電子道路收費政策。

盼次階段遏抑5%至10%過海車流

羅淑佩昨出席電台節目時稱，實施三隧分流首階段「633」收費方案後，紅隧及東隧車流分別微跌4%及1%，西隧則微升3%，分流情况較預期理想，未來會繼續密切監察的士等不同車種的數字，待規律穩定後，再研究縮短燈號等候時間，迎接第二階段「不同時段不同收費」。她期望推行第二階段方案後能遏抑5%至10%過海車流，令整體過海交通更暢順。

政府40年來就電子道路收費四度測試及研究，並劃出中環部分區域擬作先導計劃，至今未有推行時間表。被問及政府會否研究推行電子道路收費，羅淑佩說，在推行易通行及「633」三隧分流方案後，港島北如告士打道、夏愨道等路况已有改善，對於未來是否推行電子道路收費，她認為需先檢視現有政策及具體交通情况，「始終會加重市民、駕駛者負擔」。她說，若易通行配合次階段三隧按時段收費方案實施後有助分流，未必需要推行電子道路收費政策。

西隧將於周日（6日）清晨5時實施易通行，羅淑佩表示，署方會在周六（5日）晚10時開始實施減速改道措施，以及沿路加設指示牌，提醒駕駛者留意車速，避免發生意外。

相關字詞﹕三隧分流

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