工展購物節 檔主嘆生意遜通關前 稱人流不算少 試食多買者少

有內地團 巴士駁港珠澳橋

家住大埔的黃氏夫婦首次到亞博館的工展會購物節，他們拉着購物車，買了牀單和乳酪，稱牀單比超市促銷更便宜，但與維園工展會相比，今次購物節場地較小，「唔見大舖頭」，貨品較少。屯門居民伍太與兩個孫女及好友同行，4人買了不少零食，稱人流不擠迫，商品較超市便宜，樂見開放試食。

市民稱商品較超市便宜

廚具公司負責人林先生慨嘆生意「比預期差得好犀利」，首日銷售額僅約5000元，對比攤位大小及投放的人力等資源是「不可接受」。他說場內人流不算少，熟食檔亦見「聚人流」，有人排隊試食，但感到市民消費意欲不高。出售乾貨及即食產品的連鎖品牌「好棧」員工稱，首日銷售額較去年同期少了約一半，而去年時值中秋，時機或更好；現時已通關，不少人外遊，零售業市道變差。

米商指人流勝預期

首次參展的米商「浚一」表示人流勝預期，攤位的1元一包米推廣活動出現排隊人龍，上午已售罄。另一展商「自然派」負責人袁先生說人流較往年增加，相信銷售額至少維持去年水平。

另外，昨日至少有兩個內地旅行團以購物節作景點，安排遊客到場購物。來自廣東中山的黃小姐說，趁暑假與母親一同報名參加香港一日遊，每人團費199元人民幣。她說昨先後去了維園及故宮文化博物館，而購物節是最後一個景點，認為購物節「還可以」，消費了三四百元，以零食為主。