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港聞

港聞二

黃德森獲委體育專員 滑浪風帆名宿乒總行政總監 爭5政策目標

【明報專訊】政府昨日宣布在完成公開及內部招聘程序後，委任黃德森（圖）為文化體育及旅遊局體育專員，本月22日履新，負責制訂體育政策及相關措施。57歲的黃德森是退役風帆運動員，曾兩度奪得亞運銀牌，退役後轉任港隊教練、體育行政工作，並先後獲委任多項公職。政府表示，署理體育專員鄭青雲將於今年10月初調至全運會籌備辦事處副主任。

黃德森1990年成為香港體育學院全職滑浪風帆運動員，曾代表香港出戰奧運、亞運、世界錦標賽及亞洲錦標賽，屢獲獎項。他於2000年退役後轉任港隊教練，曾連續5年獲得「全年最佳教練」獎。他於2008年加入港協暨奧委會，負責開拓轄下「香港運動員就業及教育計劃」，支援逾千名退役運動員轉型。黃於2017年轉任體育行政工作，獲聘任為香港業餘冰球會執行總監，去年獲聘任為中國香港乒乓總會行政總監。黃的妻子為本港首名奧運金牌得主、滑浪風帆運動員李麗珊。

黃：盼貢獻所學 霍啟剛：能力高

黃德森對獲委任表示榮幸，希望以自己在體育界多年所學，為香港體育事業作貢獻。

政府表示，黃德森將推動和落實政府五大體育發展政策目標，包括普及化、精英化、盛事化、提高專業水平、推動本港體育事業向產業化方向發展。文體旅局長楊潤雄表示，相信黃德森對體育運動的熱忱、培育運動員的深厚資歷，以及在業界多年工作經驗，能為政府推動和落實五大體育發展政策目標注入新動力。

曾與黃德森在港協暨奧委會共事的立法會議員霍啟剛表示，黃辦事能力高，十分專業，相信他過去在乒乓總會的經驗，令他清楚香港體育界和不同體育總會的需求，希望他能以新角色配合業界發展。霍又稱，香港體育發展除要做到傳統「三化」（普及化、精英化及盛事化），更要邁向專業化和產業化，希望黃能更了解商界及其他持份者，並利用市場力量支持體育發展，期待未來與他有更多交流和合作。

相關字詞﹕運動員 風帆 奧委會 奧運 亞運 港隊 李麗珊 文化體育及旅遊局 體育專員

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