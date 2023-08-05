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港聞

港聞二

稱倡「會運用」否決權 被敷衍後焫着

【明報專訊】鄒家成作供稱，戴耀廷在協調會議提出會「積極運用」財政預算案否決權，迫使政府回應「五大訴求」，他則提借「會運用」字眼取代，避免模棱兩可，但當時被主持敷衍回應而有少少被「焫着」（ignited），現時仍感激動。

新東第二次協調會議2020年5月5日舉行，鄒家成供稱約30人出席，包括戴耀廷、區諾軒、何桂藍、劉頴匡、程張迎及民主黨代表等。鄒指戴提出「積極運用」《基本法》權力，包括否決權，迫使特首回應「五大訴求」，意指「可投可不投」。他隨後提出「會運用」取代「積極運用」，惟主持程張迎敷衍應對，好像「hea緊我」，引起激烈討論。

法官陳仲衡問鄒家成當時是否感到被「焫着」，鄒答「少少啦」，但重申沒責罵程，僅使用一些肢體語言，沒至於「面紅耳赤、又拍晒枱、企晒起身、講晒粗口」的程度。他當時向戴解釋，議員可選擇否決與否，但參選人不應該使用模稜兩可的字眼；既然「五大訴求」內容清晰，若政府沒回應訴求，就應否決預算案。

鄒憶述有關預算案的爭拗持續約15至20分鐘，民主黨有份反對，因否決預算案會失去中產和「淺藍」選票。鄒會上質疑民主黨參加初選意義何在，又指各人經歷以「五大訴求」為主軸的社運，「你哋仲可以講呢啲嘢？你哋瞓醒未啊？」鄒稱戴耀廷打圓場說「之後有時間再傾」，擱置討論；各人沒有就否決預算案達成共識，沒投票表決。

（初選案）

相關字詞﹕協調機制 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法 鄒家成

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