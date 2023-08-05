鄒家成：不信35+神話 參選宣揚香港民族

望初選凝聚更多抗爭代議士

不過，法官質疑財案能否反映訴求落實，法官李運騰指鄒從未做過議員；鄒又認為時任警務處長已撤回暴動定性，李官指暴動不是由警務處長決定，而是由法庭裁定（見表）。

案發時23歲參選的被告鄒家成供稱在大學修讀護理系，2020年申請休學準備立法會選舉，是為了宣揚香港民族理念、爭取五大訴求及以議員身分監察政府、為人民發聲。他自言確立香港民族地位是其從政最大願景，五大訴求背後精神是追求民主政制，體現港人治港，此為香港民族理念核心，認為訴求亦具壓倒性民意，合情合法合憲。鄒解釋，香港民族和本土派理念相通，後者以本土利益為優先，致力守護香港價值，並指出與港獨主張不同。

稱民族本土論相通 非港獨

2020年3月尾鄒萌生參選念頭時從友人獲悉，戴耀廷和區諾軒舉辦初選協調會議，他沒被邀請下託人報名出席。鄒引述戴同年4月首次會議提到，會商討共同綱領並讓各人簽署，鄒只預期新東制訂文件。法官陳慶偉關注，若各個選區非使用同一文件，有選區爭取「40+」或六大訴求等，主張不同令情况變得奇怪，未必達成目標；鄒表示當時沒多想，因為他從不相信「35+」神話。

談及初選目的，鄒認為是在立法會取得過半議席，增加談判籌碼。他參加初選旨在透過選舉平台宣揚香港民族理念。其次，初選是去蕪存菁、具競爭的政治活動，當35+不可能，初選意義在選出最多具抗爭意志的代議士進入立會制衡行政機關，猶如球隊更換球員；而且初選沒篩選，能讓參選人獲民意授權、為民請命。鄒開會後原本未擬參加，他稱作為政治素人，政治資本不及他人豐富，欠缺大黨支持，擔心難以勝出，但他和團隊討論後決定回歸初心，放下贏輸顧慮，把握平台宣揚理念。

指「會運用」否決權 不代表無差別

及至5月第二次會議，鄒動議將戴提出「積極運用」權力包括否決財案，改成「會運用」字眼，惟鄒遭敷衍並感「焫着」（另見稿）。鄒庭上強調提倡「會用」否決權和無差別否決不一樣，他主張審視財案以五大訴求作唯一標準，基於民意並以撥款方式要求政府回應。他指如果財案「一蚊都唔關事（五大訴求）」就要否決。鄒重申沒講過要癱瘓政府，也不曾要求時任特首林鄭月娥下台。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）