明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

鄒家成：不信35+神話 參選宣揚香港民族

【明報專訊】民主派初選案昨踏入第99天審訊，曾參加新界東初選的被告鄒家成首日自辯。他表明參加初選目的是宣揚香港民族理念，從政最大願景是確立香港民族地位，理念核心是港人治港。他稱「由始至終都唔相信『35+』呢個神話」，初選意義在於選出最多具抗爭意志的代議士。鄒主張「會否決」財政預算案並非「無差別」否決，他以五大訴求作為「唯一優先標準」審視財案。

望初選凝聚更多抗爭代議士

不過，法官質疑財案能否反映訴求落實，法官李運騰指鄒從未做過議員；鄒又認為時任警務處長已撤回暴動定性，李官指暴動不是由警務處長決定，而是由法庭裁定（見表）。

案發時23歲參選的被告鄒家成供稱在大學修讀護理系，2020年申請休學準備立法會選舉，是為了宣揚香港民族理念、爭取五大訴求及以議員身分監察政府、為人民發聲。他自言確立香港民族地位是其從政最大願景，五大訴求背後精神是追求民主政制，體現港人治港，此為香港民族理念核心，認為訴求亦具壓倒性民意，合情合法合憲。鄒解釋，香港民族和本土派理念相通，後者以本土利益為優先，致力守護香港價值，並指出與港獨主張不同。

稱民族本土論相通 非港獨

2020年3月尾鄒萌生參選念頭時從友人獲悉，戴耀廷和區諾軒舉辦初選協調會議，他沒被邀請下託人報名出席。鄒引述戴同年4月首次會議提到，會商討共同綱領並讓各人簽署，鄒只預期新東制訂文件。法官陳慶偉關注，若各個選區非使用同一文件，有選區爭取「40+」或六大訴求等，主張不同令情况變得奇怪，未必達成目標；鄒表示當時沒多想，因為他從不相信「35+」神話。

談及初選目的，鄒認為是在立法會取得過半議席，增加談判籌碼。他參加初選旨在透過選舉平台宣揚香港民族理念。其次，初選是去蕪存菁、具競爭的政治活動，當35+不可能，初選意義在選出最多具抗爭意志的代議士進入立會制衡行政機關，猶如球隊更換球員；而且初選沒篩選，能讓參選人獲民意授權、為民請命。鄒開會後原本未擬參加，他稱作為政治素人，政治資本不及他人豐富，欠缺大黨支持，擔心難以勝出，但他和團隊討論後決定回歸初心，放下贏輸顧慮，把握平台宣揚理念。

指「會運用」否決權 不代表無差別

及至5月第二次會議，鄒動議將戴提出「積極運用」權力包括否決財案，改成「會運用」字眼，惟鄒遭敷衍並感「焫着」（另見稿）。鄒庭上強調提倡「會用」否決權和無差別否決不一樣，他主張審視財案以五大訴求作唯一標準，基於民意並以撥款方式要求政府回應。他指如果財案「一蚊都唔關事（五大訴求）」就要否決。鄒重申沒講過要癱瘓政府，也不曾要求時任特首林鄭月娥下台。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕鄒家成 串謀顛覆國家政權罪 港區國安法 民主派初選案

上 / 下一篇新聞

中大修例法案委會完成逐條審議 10月交內會 校董會再倡議員減席 張宇人拒絕
中大修例法案委會完成逐條審議 10月交內會 校董會再倡議員減席 張宇人拒絕
3會議段崇智皆缺席 議員質疑特避
3會議段崇智皆缺席 議員質疑特避
何善衡子辭校董 有管理層憂失捐款
何善衡子辭校董 有管理層憂失捐款
孫玉菡：將約領事談印傭費 衛港利益 已重申立場 不應影響港僱主負擔印傭就業
孫玉菡：將約領事談印傭費 衛港利益 已重申立場 不應影響港僱主負擔印傭就業
「零收費」惹星台反彈 協商後一豁免一暫緩
「零收費」惹星台反彈 協商後一豁免一暫緩
大圍後山現帳幕鐵籠捕獸器 地政飭清場 網民憂成狩獵基地 長春社：一向舉證困難
大圍後山現帳幕鐵籠捕獸器 地政飭清場 網民憂成狩獵基地 長春社：一向舉證困難
同屋燒炭九旬父昏迷 中年漢涉企圖謀殺被捕
同屋燒炭九旬父昏迷 中年漢涉企圖謀殺被捕
城規新例限10分鐘申述 高球場下次公聽料適用
城規新例限10分鐘申述 高球場下次公聽料適用
「提前上樓」2000伙 七成青衣三成屯門
「提前上樓」2000伙 七成青衣三成屯門
訓練後機上遺安全套盒 飛行隊：未證涉不當 已訓示
訓練後機上遺安全套盒 飛行隊：未證涉不當 已訓示
機場職業博覽招6500人 已申輸勞地勤公司稱本地優先
機場職業博覽招6500人 已申輸勞地勤公司稱本地優先
紅磡工商廈塌石屎 擊中送貨工背
紅磡工商廈塌石屎 擊中送貨工背
暴動罪成義務急救員上訴駁回 官：難推論在場救人
暴動罪成義務急救員上訴駁回 官：難推論在場救人
第二宗國安上訴案 續清一色本地法官 司法機構：依法安排 沒國籍規定
第二宗國安上訴案 續清一色本地法官 司法機構：依法安排 沒國籍規定
加媒社評指港司法不再獨立 駐多倫多經貿辦去信批誤導
加媒社評指港司法不再獨立 駐多倫多經貿辦去信批誤導
疫後重臨 海洋光譜號母港將遷回香港
疫後重臨 海洋光譜號母港將遷回香港
稱倡「會運用」否決權 被敷衍後焫着
稱倡「會運用」否決權 被敷衍後焫着
黃德森獲委體育專員 滑浪風帆名宿乒總行政總監 爭5政策目標
黃德森獲委體育專員 滑浪風帆名宿乒總行政總監 爭5政策目標
工展購物節 檔主嘆生意遜通關前 稱人流不算少 試食多買者少
工展購物節 檔主嘆生意遜通關前 稱人流不算少 試食多買者少
倘易通行三隧分流奏效 羅淑佩：未必需電子道路收費
倘易通行三隧分流奏效 羅淑佩：未必需電子道路收費
六旬漢非禮女友幼女罪成 官質疑情侶「夾口供」
六旬漢非禮女友幼女罪成 官質疑情侶「夾口供」
文子星申人身保護令 稱若引渡勢受酷刑
文子星申人身保護令 稱若引渡勢受酷刑
【Emily】總商會新總裁 楊偉添真‧唱得
【Emily】總商會新總裁 楊偉添真‧唱得
【Emily】科學園市集 體驗拍掌即付
【Emily】科學園市集 體驗拍掌即付
【Emily】潑水音樂節首來港 參加記住著泳衣
【Emily】潑水音樂節首來港 參加記住著泳衣
【Emily】星領館國慶宴 官員群到賀
【Emily】星領館國慶宴 官員群到賀