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港聞二

暴動罪成義務急救員上訴駁回 官：難推論在場救人

【明報專訊】2019年10．1國慶日有網民發起「六區開花」示威，12人在黃大仙龍翔道一帶被捕，11人暴動罪成，其中26歲青年被裁定以義務急救員角色參與暴動囚3年3個月，他就定罪上訴，昨被上訴庭駁回，將於6個月內頒判辭補充理由。上訴方爭議上訴人到場為人道救援，法官彭偉昌質疑法庭難以推論他在場救人，「不利推論是呼之欲出」。

原審區域法院法官李俊文去年4月裁定上訴人劉智峰（26歲）暴動罪成，判囚3年3個月。代表上訴方的大律師關文渭陳辭稱，上訴人是義務急救員，到場人道救援，背包內大部分是急救用品，沒鼓勵他人破壞社會安寧，質疑原審將上訴人情况與同案被告混為一談，錯誤排除其人道救援的可能。

上訴方：背包多急救品 沒鼓勵破壞

上訴方又強調，上訴人真誠相信有人要幫助。彭官質疑，若有人受傷或被催淚煙熏眼，「好簡單，那就離開現場、報警、入商場」，質疑上訴人身處暴動現場，是否無意協助暴動者、不知悉暴動者會受他鼓勵，他選擇在烽火連天之際逗留17分鐘，提供有風險的服務，「你可以說你只是救人，但很難推論，不利推論是呼之欲出」。

代表律政司的高級助理刑事檢控專員蕭啟業回應稱，不論急救員、記者或社工，上訴人參與暴動與否和其身分無關，法庭是考慮被告行為能否推論其暴動意圖；上訴人為違法者提供急救服務，讓他們重返現場，行為必然是鼓勵他人，擴大暴動規模。

【案件編號：CACC 50/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕上訴駁回 暴動罪 義務急救員 國慶日 六區開花

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