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港聞

港聞二

紅磡工商廈塌石屎 擊中送貨工背

【明報專訊】紅磡民樂街昨晚有工商大廈外牆石屎剝落，擊中一名送貨工人背部，他自行報警，清醒送院。有測量師認為是典型的石屎老化，加上滲水，導致石屎爆裂。

昨晚近7時，紅磡民樂街18號凱旋工商中心三期停車場出入口附近外牆有石屎剝落，當時40歲李姓男工人正卸貨，其間感到背部被擊中，回頭察看，發現有約5塊石屎碎片散落地上，面積約20厘米乘10厘米。他報警求助，後由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警員封鎖現場，通知相關部門及業主。現場所見，石屎簷篷有生鏽鋼筋外露，大片批盪剝落，地上有小量石屎碎片。翻查資料，凱旋工商中心三期於1983年落成，樓齡逾41年。

何鉅業：典型石屎老化 或有積水肇禍

香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業看過本報照片後相信，事故源於石屎從裏面開始爆裂，導致外面批盪及瓷磚剝落。照片見到鋼筋生鏽，是典型的石屎老化。何稱石屎本身是鹼性，可保護鋼筋，但隨時間過去會變成酸性，失去保護功能，若同時出現滲水問題，便會導致石屎剝落。

何續說，涉事樓宇石屎剝落位置在簷篷，估計上面可能有積水，增加滲水威脅。他稱，簷篷不屬大廈主結構，維修方面不太困難，一般來說若大廈保養得宜，樓齡達60年亦不成問題。

相關字詞﹕石屎剝落

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