機場職業博覽招6500人 已申輸勞地勤公司稱本地優先

林世雄：外勞最快下季入職

機管局行政總裁林天福提到，機場客運量已回復至新冠疫情前60%，料今年底回復至80%，預計三跑啟用後機場客運處理能力提升50%。運輸及物流局長林世雄致開幕辭時則稱，三跑道系統將於明年底竣工，多個項目相繼落成，機場容量和功能大幅提高，形容香港航空業將會迎來的機遇「前所未有」。航空業輸入外勞計劃首輪收到29份申請，涉及2980個職位，林世雄稱若資料審查等程序順利，最快今年第四季入職。

孫玉菡：未達工資中位數工人可得益

勞工及福利局長孫玉菡說，雖然當局推行輸入勞工計劃，但機場及其營辦商聘請本地勞工的意欲有增無減，而輸入外勞令企業繼續發展、減輕原有員工工作量，通過計劃亦得出清晰的工資中位數，令原先達不到工資中位數的工人得益。

新翔（香港）有限公司專門為多間航空公司提供地勤及後勤人員，行政總裁陳麗雯稱以往招聘會只聘請到數十人，同時又有流失情况，目前欠缺約300名員工，但隨着航空業復蘇，人手或需再增加。她說，公司已向政府申請輸入外勞，但會優先聘請本地人，視乎招募本地員工情况減少外勞。

港航：年初已增薪8%

香港航空人力資源及行政總監黃諫珍說，今次博覽會提供約100個職位空缺，主要是機艙服務員。她說，今年初已上調員工薪酬8%以招募更多人手，按每月70小時飛行時間計算，新入職的機艙服務員月薪可達1.8萬至1.9萬元。

香港快運航空人力資源總監蘇穎雯稱，是次博覽會提供300個職位空缺，涉及13個工種，包括機師及機艙服務員。她說，前線員工招聘門檻沒有降低，公司會按市場趨勢調整員工薪酬。被問到有否申請輸入外勞，她說公司會透過不同計劃增聘人手。

有求職者稱輸勞屬良性競爭

入場者不乏年輕人。今年大學畢業的22歲徐先生稱因喜歡「周圍飛」及對辦公室工作厭倦，有意成為空少，並對航空業前景有信心，期望有1.5萬至1.6萬元月薪。對於輸入外勞，他認為是良性競爭，會自我增值以保競爭力。22歲的Ray期望找到1.8萬元的工作，但到場後發現普遍較預期低，「around（到處）都係16K（1.6萬）左右」。