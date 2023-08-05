訓練後機上遺安全套盒 飛行隊：未證涉不當 已訓示

一男一女訓練 「處理私物嚴重疏忽」

本報近日收到一名自稱在飛行服務隊工作的人投訴稱，一班「挑戰者605」訓練航班上月20日晚上7時許起飛，晚上10時許返回基地，一名男訓練機長正訓練一名女副機師；二人離開後，一名技術員登上飛機例行檢查，發現左邊駕駛座有一盒杜蕾斯安全套。

投訴人：上報者被告知勿張揚

投訴人續稱，技術員隨即向上司匯報，被告知不要張揚，事件不了了之，但相片在同事之間流傳，惹來猜疑有人涉不恰當行為。本報獲得有關相片，顯示該盒安全套疑已開封，但未知盒內有否安全套。

總監親自查問 發通告提檢查器材

飛行服務隊回覆本報查詢稱，未有接獲相關投訴，強調該隊對隊員個人行為及操守有非常高的標準，得悉事件後管理層立即安排召見相關人員，由總監胡偉雄親自詢問事件經過，經了解事件後沒有證據證明任何違法、不恰當或影響飛行安全的行為。

該隊稱，事件源於有關機長處理私人物品時嚴重疏忽引致，考慮到事件可能引起誤會並影響專業聲譽，部門已按機制跟進，並向該名隊員發出口頭訓示及勸誡信，嚴肅要求該隊員注意個人行為操守，避免影響部門的聲譽。

該隊亦已向全體飛行人員發出內部通告，提醒機組人員小心檢查所有攜帶到機上的個人物品及器材，確保其與飛行任務相關。

明報記者 張煒明