「提前上樓」2000伙 七成青衣三成屯門

未來5年公屋量續頭輕尾重

房屋局稱，根據今年6月的預測，預計2023/24至2027/28的5年度公營房屋總建屋量為12.88個單位，其中包括約8.28萬個公屋/綠置居單位，以及約4.59萬個其他資助出售單位，不少供應來自東涌及安達臣道石礦場的地盤等，整體建屋量數字與上季大致相同。房屋局續稱，項目最終落成日期會受不同因素影響，包括地盤限制、惡劣天氣及承建商進度等，會因應情况調整每年建屋量。

按照預測，未來建屋量維持「頭輕尾重」趨勢。有見及此，為加快公屋申請者上樓，特首李家超於《施政報告》提出落實「公屋提前上樓計劃」，稱明年約有2000個單位能提前上樓。

議員料2026啟德簡屋始遏隊龍

房屋局回應稱，當中1400個單位來自青衣青康路北公營房屋項目，餘下約600個單位則來自屯門業旺路公營屋項目。該局稱，兩項目正進行上蓋工程，料明年上半年完成建築工程。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣稱，去年度及本年度的建屋量屬近年低谷（見表），料即使當局推出「提前上樓計劃」，亦只能維持公屋平均輪候時間不變，難以治本。他續說，即使首批逾1000伙簡約公屋最快於2024/25年度落成，但數量太小，對減低輪候時間幫助不大。他預計最快需至啟德簡約公屋於2026年建成，提供逾1萬個單位，方可令「公屋綜合輪候時間」回落。

翻查資料，截至6月底，公屋平均輪候時間維持不變，一般申請者平均輪候時間為5.3年，與上季一樣。特首李家超去年在《施政報告》提出興建「簡約公屋」，並期望將簡約公屋和傳統公屋的綜合輪候時間在4年內降至約4.5年。