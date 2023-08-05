【Emily】星領館國慶宴 官員群到賀

除咗港官，噚日仲有外交部駐港公署署理特派員潘雲東出席。

早前美領酒會得黃偉綸到

美國駐港總領事館早前舉辦美國獨立日酒會，只由副財政司長黃偉綸代表港府出席，其後律政司長林定國更臨時「甩底」加拿大國慶酒會，惹起熱議。

據記者了解，逢親呢類國慶活動，總領館一般都會邀請各政府高官，好似新加坡咁有咁多位高官到場就好少有，反映到星港兩地良好和緊密嘅關係。

星港競爭向來係熱話，新加坡總領事王首毅喺午宴致辭一開始就開玩笑，話成日同港官講「唔好太相信」港媒所講嘅星港之間所謂零和競爭，話健康、正面嘅競爭會引導大家活得更好，大家之間存在嘅更多係雙贏合作。