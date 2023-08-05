【Emily】星領館國慶宴 官員群到賀

【明報專訊】下星期三（9日）係新加坡58周年國慶日，新加坡駐港總領事館噚日假香港港麗酒店舉行國慶午宴，港府今次好畀面，出席嘅除咗陳茂波，仲有兩位前特首曾蔭權同林鄭月娥；立法會主席梁君彥和行會召集人葉劉淑儀一向都係使領活動常客，但比較特別嘅係今次仲有6位局長，包括保安局長鄧炳強、商經局長丘應樺、房屋局長何永賢、創科局長孫東、勞福局長孫玉菡、民青局長麥美娟，再加上位列主要官員嘅警務處長蕭澤頣和海關關長何珮珊。行會成員仲見張宇人、梁高美懿、陳清霞、鄭慕智、李國章同吳秋北。
除咗港官，噚日仲有外交部駐港公署署理特派員潘雲東出席。
早前美領酒會得黃偉綸到
美國駐港總領事館早前舉辦美國獨立日酒會，只由副財政司長黃偉綸代表港府出席，其後律政司長林定國更臨時「甩底」加拿大國慶酒會，惹起熱議。
據記者了解，逢親呢類國慶活動，總領館一般都會邀請各政府高官，好似新加坡咁有咁多位高官到場就好少有，反映到星港兩地良好和緊密嘅關係。
星港競爭向來係熱話，新加坡總領事王首毅喺午宴致辭一開始就開玩笑，話成日同港官講「唔好太相信」港媒所講嘅星港之間所謂零和競爭，話健康、正面嘅競爭會引導大家活得更好，大家之間存在嘅更多係雙贏合作。