【Emily】科學園市集 體驗拍掌即付

「掌靜脈」驗證身分

私隱安全勝指紋識別

市集共設有兩個「掌靜脈」支付登記處，透過掃描、感應人手掌嘅獨特掌靜脈圖案嚟驗證身分。密思達科研有限公司技術銷售主管馮成光話，「掌靜脈」支付系統會分析手掌血管分支位，私隱度、安全較人面識別、虹膜、指紋識別等更高，仲話見到唔少市民即場登記。Emily去到其中一個登記處觀察咗20分鐘，見嚟登記嘅人多數係科學園職員，有一名市民嘗試登記，但因機器出現問題，最終未能完成支付。

住喺園區附近嘅長者陳太話，市集氣氛幾好，但唔識用「掌靜脈」支付，「話用手嗰啲，我哋都唔識呢啲嘢」，又唔清楚可以用其他支付方式，最後咩都冇買。

深水埗居民李小姐就形容活動同預期落差很大，佢哋一行4人朝早11點已到場，希望睇12點半嘅現場表演，但到場後先知表演兩點半開始。 佢又話市集宣傳資訊不足，「嚟到先知想玩嘅工作坊撞時間」。