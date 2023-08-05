【Emily】總商會新總裁 楊偉添真‧唱得

常被問「港安全嗎」 會「唱好香港」

Patrick接受總商會刊物《工商月刊》訪問話，60歲後自己每年都會喺香港大會堂劇院舉行演唱會，同朋友同事聯誼交流。佢話自己唱歌天分遺傳自係業餘粵劇演員嘅媽媽，音樂素養則來母校聖保羅男女中學，加上參與過學校合唱團同教會事奉，經常有機會唱歌。

Patrick又引用經典電影《阿甘正傳》對白「人生好似一盒巧克力」，話從來無諗過做總商會總裁，但自己見證1980年代經濟起飛，受惠香港成就，希望為香港做啲嘢。佢話身處海外嘅朋友經常問佢「香港還好嗎？」或「香港安全嗎？」，佢認為現時有地緣政治問題，加上假資料大行其道，所以上任後會以「唱好香港故事，引進來、走出去」作為指標，主動清晰咁對外宣傳。

航空業喺疫下受創，客運量大跌，做過航空業多年嘅Patrick話，相比鄰近地區，香港較遲恢復對外開放，但國泰航空去年12月已增加約3000班航班，恢復至疫前約三分之一，目標係2024年底前回復到疫前水平，相信一旦全面復常，航空業嘅表現好快超越疫前水平。