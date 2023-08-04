助商店分析內外客流 港產AI站穩東南亞

融資獲4000萬 關鍵「展外拓能力」

港產科技初創公司Dayta AI現時為本港逾千家零售店及逾10家商場提供零售數據分析。公司由3名年輕人創辦，其中一名創辦人屠厚鈞稱，系統可辨識店外及店內人流，包括蒐集指定貨架前顧客的停留時間，助店舖提升利潤、節省時間及成本。他舉例，系統可分析店舖內外互動，助判斷吸客策略：「廣告牌寫『一折起』好些、還是『全場七折』好些？但一直以來零售商家都沒數據分析，大家只能憑經驗。」而店外通道的人流數據亦有助選址開分店。

析性別、年齡 蒐貨架前停留時間

涉及影像的AI技術易惹私隱疑慮，另一創辦人何鎮庭稱，其系統不具備人面辨識技術，是透過分析髮型、體型、穿著判斷性別及年齡組別，亦不會儲存客戶店面影像，僅保留所得數據。

盼年內進軍澳紐 新功能助調人手

A輪融資是初創公司上市前的早期融資，兩人期望運用籌得的資金進一步擴充人手，開發系統的新功能，目標今年內打入澳洲及新西蘭市場。屠厚鈞稱，澳紐超市較香港佔地更大，更着重如何運用技術協助減輕管理及人手成本，團隊因此開發新功能，例如當收銀處輪候人數多、排隊時間多於5分鐘，系統可發出提示要求增援，排隊少於5分鐘亦可提示，讓店舖經理指派同事處理其他後勤工作。另亦研發新功能辨認穿制服員工，確保店舖指定區域有人服務。

初創資助增 市場信心升更易洽商

屠厚鈞回顧公司成立初期，主要為不同機構設計所需AI系統，例如聊天機械人、為大型醫療機器作預測維護等，及後發展零售數據分析業務至今。被問及對本港創科環境看法，屠厚鈞認為，因應政府及大專院校等對初創企業的支援增加，市場對初創公司信心提升。他說，五六年前最常聽到客戶的說話是「我會否買了你的服務，然後你過一會兒就『唔玩喇』」，而現時初創所得資助增加、變相倒閉風險減低，洽商合作更容易，認為本港創科生態正進步。

政府正為在港設立人工智能超算中心作可行研究，何鎮庭及屠厚鈞認為多一個選擇「絕對是好事」，但現時措施仍在初步階段，要視乎屆時收費、數據轉移成本等，才能判斷是否有助公司業務發展。

明報記者 鄭律銘