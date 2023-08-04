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專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推

【明報專訊】學生用人工智能（AI）生成工具做課業，一般原則下需申明有關部分。要辨別學生的課業有否含AI，香港電腦教育學會顧問金偉明表示，現行辨識AI生成文字的軟件並不一定準確，學校難以判斷學生有否抄襲，不過以往學生稍微改動書籍、互聯網的內容亦不難避過查核，認為未能完全識別學生有否抄襲亦非新鮮事。

金偉明稱，ChatGPT等AI生成工具風靡全球不足一年，所產內容或多或少有錯漏，不能直接搬字過紙，不過大學生要避過抄襲查核並非難事，「除非學生懶到完全不改，我想讀到大學的學生也沒那麼蠢」。

辨識軟件難準確 只能早教育知識產權

金偉明補充，當教育機構未能準確辨別學生是否抄襲AI時，只能選擇相信學生，認為學界只能從教育入手，例如在小學階段灌輸學童尊重知識產權等正確觀念，培養學童的資訊素養。

同是聖公會何明華會督中學校長的金偉明形容，AI生成工具是雙面刃，學界普遍認為應禁止小學生使用相關工具，須先建立他們的基礎知識。他又舉例稱計算機即使已廣泛使用，在建立基礎能力的小學階段，考試也不准用計算機。

金偉明認為，學界可於高中陸續推廣使用AI，因學生普遍已學懂辨別資訊對錯，並揀選適合內容，又促請教育局制訂清晰指引，讓學界參考。

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