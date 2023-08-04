專家稱新式AI雙面刃 小學應禁高中可推

金偉明稱，ChatGPT等AI生成工具風靡全球不足一年，所產內容或多或少有錯漏，不能直接搬字過紙，不過大學生要避過抄襲查核並非難事，「除非學生懶到完全不改，我想讀到大學的學生也沒那麼蠢」。

辨識軟件難準確 只能早教育知識產權

金偉明補充，當教育機構未能準確辨別學生是否抄襲AI時，只能選擇相信學生，認為學界只能從教育入手，例如在小學階段灌輸學童尊重知識產權等正確觀念，培養學童的資訊素養。

同是聖公會何明華會督中學校長的金偉明形容，AI生成工具是雙面刃，學界普遍認為應禁止小學生使用相關工具，須先建立他們的基礎知識。他又舉例稱計算機即使已廣泛使用，在建立基礎能力的小學階段，考試也不准用計算機。

金偉明認為，學界可於高中陸續推廣使用AI，因學生普遍已學懂辨別資訊對錯，並揀選適合內容，又促請教育局制訂清晰指引，讓學界參考。