港大供「生成式AI」予學生 月限20問 副校：檢核仍難 與其耗時查不如向前走

港大免費提供予師生的GenAI應用程式，包括Microsoft OpenAI及Dall-E等，鼓勵教學人員將GenAI融入課程評核。不過，現時大學常用的抄襲檢核軟件如Turnitin，難以準備判斷學生曾否使用AI。趙寶貽稱，9月起容許學生使用GenAI軟件後，將不會再有學生因使用相關工具而被當作抄襲，惟學生若曾使用，理應列明資料出處和引用來源等，「不想同學問ChatGPT然後原汁原味給你就算了，他們要理解及知道ChatGPT答案正不正確」。

軟件可評抄AI程度 高程度者將洽

港大首席信息主管及大學圖書館館長伍麗娟補充，大學將繼續透過抄襲檢核軟件如Turnitin等檢查學生功課，相關軟件亦內設評估抄襲AI程度的指標工具，教學人員會與指標較高的學生溝通，但相關指標並非完全準確，大學不會將數字視為界定抄襲的準則，「不想怪錯好人」。

2月下禁令因「未確保均等機會」

港大2月時去信師生，一度禁止學生使用AI工具完成課程作業、評估等。港大副校長（教學）何立仁解釋，部分學生或相對認識及更多使用AI工具，但當時大學未能確保所有學生有均等機會接觸到相關應用程式，只能先保證考試及評分的公平。趙寶貽補充，雖然仍未能阻止部分學生使用校外應用程式，但全校學生新學年起均能接觸，「至少在同一條起跑線」。

6大學已購GenAI 陸續供師生

按大學回覆本報查詢，除了港大，科大、理大、城大、嶺大及教大也已購入ChatGPT等GenAI工具的使用權，陸續免費提供予師生使用，部分設使用上限（見表）。當中，港大限制學生每月最多發出20次指令。趙寶貽認為，限20個指令屬合理數量，能避免校外人託學生使用應用程式，避免濫用。她認為，設限亦能達至教學目標，「你知道自己有上限，就會問得smart（精明）些，不會胡亂發問」。

科大師生6月起可免費使用軟件，但限制師生每月使用最多50萬個詞元（tokens）或發出20次指令。理大本月起推行為期3個月的試驗計劃，限制學生每月使用最多50萬個詞元，其後再審視方案。教大6月底推出一個專屬的AI對話系統供教職員率先使用，計劃9月開學後開放給學生。城大及嶺大則並未交代相關限制。

此外，未有向學生提供GenAI專用平台的中大、浸大均已制定相關指引。當中，浸大容許學生使用GenAI工具協助完成用作評核的功課及作品。中大則稱，除非學生明確獲得導師允許，否則禁止使用ChatGPT等人工智能工具完成作業。

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