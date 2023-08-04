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【Emily】誤中鼠膠 領角鴞4年後再獲救 嘉道理憑腳環相認 重逢悲喜交集

【明報專訊】嘉道理農場暨植物園噚日喺facebook發文，話喺元朗加州花園附近發現一隻誤中老鼠膠嘅成年領角鴞，佢整個身體都被膠水覆蓋，職員幫佢清洗時，發現其右腳戴住環誌嘅腳環，原來呢隻領角鴞喺2019年入住過拯救中心，當時佢仲係雛鳥，個幾月康復後，同年6月喺米埔野放。

嘉道理農場話，能夠重遇兼見到當年嘅領角鴞BB長大成鳥，職員都好開心，指代表復育計劃係成功嘅，喺無親鳥嘅教導下，靠佢哋嘅復育訓練，領角鴞都可於野外生存4年咁耐。不過職員同時感到非常遺憾同心痛，雖然佢可以喺野外覓食同生存，但就逃唔過老鼠膠呢個「死亡陷阱」。

待羽毛長回 現教貓頭鷹BB覓食

至於領角鴞情况，嘉道理農場話佢嘅羽毛喺老鼠膠板上掙扎時受損，要等羽毛長番晒先可以放回，但佢𠵱家都肩負傳承責任，教導新嚟嘅貓頭鷹BB覓食。嘉道理農場話，老鼠膠係好殘忍嘅防治鼠患工具，蜥蜴同鳥類等其他野生動物都會遭殃，受到不必要嘅折磨甚至死亡，荷蘭、挪威等國家已禁用。

咁市民如果遇到被老鼠膠誤捕嘅野生動物可以點處理？嘉道理農場教路，先用紙巾或毛巾鋪喺仲有黏性嘅地方；將動物放入透氣、安全同有蓋嘅盒，再置於溫暖、昏暗同安靜地方，減輕動物壓力同驚恐情緒；再打畀愛協緊急熱線2711 1000或漁護署熱線1823安排動物救援。

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