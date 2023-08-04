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港聞二

灣區手記：電動輪椅成風？ ／文：尚東美

【明報專訊】前陣子有單新聞，說廣州政府擬收緊管控電動電單車，一眾年輕人想到應對辦法，改以電動輪椅代步，電動輪椅車隊在街上行走，蔚為奇觀。

幾位朋友也轉發相關報道，無疑這確是個十分吸引的「好故」，既有政府政策為大背景，又有網購平台電動輪椅銷量增的數據佐證；而且報道之時，正值市政府舉行電動車管理聽證會前數天，社會關注度高，加上市民為應對政策所想出來的「惡趣味」，新聞性與娛樂性兼備，十分可讀。然而，與駐站同事討論後，因為3個原因，我們決定還是靜觀其變。

第一，駐站附近便是珠江新城，我們沒見過該處有人坐電動輪椅上班，誠然可能其他商業區或確有其事，但作為廣州商業核心的珠江新城並無此現象，坐電動輪椅上班是否已成風潮？第二，轉載報道所刊登的短片及截圖同出一轍，無論是本地媒體或朋友圈均沒其他照片或短片，無法進一步印證「坐電動輪椅上班」是否存在、是否普及。

第三也是最關鍵的，這則新聞引用的短片和截圖來自抖音。眼利細心的同事發現，短片部分背景並非廣州市面，而是杭州及青島景區。巧合是，今年3月有名年輕人因租用電動輪椅「懶逛」杭州西湖掀起網民熱議。另外一段短片中，數名年輕人坐着電動輪椅進入公司大門準備上班——但既難判斷該公司是否在廣州，且除了坐輪椅者，沒有其他員工步行或踏單車入公司；更令我們質疑的是，短片的人都穿著長袖厚衣，要知道現在是夏天啊。

為什麼一條東拼西湊的短片要強調廣州上班族坐電動輪椅？是否內容農場「抽水」博取點擊率？廣州是否真有電動輪椅上班族？在新聞性與娛樂性兼備的誘惑下，我們還是忍手，先確保真實為妙。

文：尚東美

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