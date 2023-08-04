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大灣區GBA專題：內地表演按年增4倍 穗第二多 觀眾增逾10倍 票務投訴同飈

【明報專訊】隨着新冠疫情防控告一段落，內地商業表演開始復蘇，中國演出行業協會（中演協）上月初發布《2023上半年全國演出市場簡報》，不計娛樂場所內的表演，上半年內地商業表演按年增加4倍至19.33萬場次，收入與觀眾人數也上升數倍。不過「歌舞昇平」的同時，也突顯部分表演場地配套服務不善、演出銷情兩極化、「黃牛」猖獗等問題。

中演協的統計涵蓋演唱會、音樂節、話劇、演奏等商業表演，至於商場、樓盤、品牌活動或娛樂場所內的宣傳表演則不計在內。數據顯示，內地上半年商演於疫後大增，共19.33萬場次，按年升4倍；演出收入167.93億元（人民幣，下同），按年升6.7倍，觀眾人次約6223萬，與去年同期相比增長更超過10倍（見表）。

場次收入觀眾 次季佔85%

在不同性質的商演中，演唱會及音樂節類型的商演，真正爆發期集中在第二季。數據顯示，上半年內地演唱會、音樂節演出506場，票房收入24.97億元，觀眾人次550.10萬，無論是場次、收入及觀眾人數，85%以上都是在第二季錄得（見圖）。

演唱會和音樂節於今年第二季相對密集舉行，一方面是因年初內地面對大規模新冠感染階段，另一方面，文化和旅遊部今年2月宣布各地恢復受理和審批涉港澳台商演，3月進一步恢復受理和審批所有涉外商演，因此不少知名歌手的演唱會都集中在第二季舉行，例如周杰倫、五月天。

另據內地傳媒《南方都市報》旗下的數據庫「南都大數據研究院」估算，上海、廣州、北京和武漢上半年舉行的大型演唱會場次最多，其中廣州舉辦近百場演唱會及音樂節，演出場地分別有中山紀念堂、星海音樂廳、廣州體育館、海心沙亞運公園等。值得留意是，下半年還有更多歌手會在廣州開個唱，除了7月下旬有蔡依林的世界巡迴演唱會廣州站，9月有林俊杰、張學友，10月還有伍佰，12月則有小野麗莎，都是一票難求。

投訴討論熱烈 20日逾100萬信息

不過，演唱會呈現一片欣欣向榮的同時，也暴露業界不足。由於演唱會眾多，觀眾消費力分薄，部分號召力稍弱的歌手要面對滯銷，需打折售票；另一邊廂，受歡迎的演唱會則黃牛氾濫。據中國消費者協會公布，今年6月1日至6月20日期間，與「演出票務」相關的消費維權負面信息較多，共109.78萬則，當中不少涉及知名歌手的演唱會，「搶票」「退票」「黃牛」等詞語頻繁出現在網上討論。

此外，演唱會接連舉辦，也間接突顯表演場地配套不善，例如馬來西亞女歌手梁靜茹6月在瀋陽舉辦的演唱會，觀眾揮舞熒光棒不是為偶像歡呼，而是齊喊「開空調（冷氣）」。

明報記者

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