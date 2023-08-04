擺街站違限聚令 職工盟4人各罰6000元

不認罪4人為曾浩源、翁家文、黃俊宇及林小薇，同被控於2020年5月6日，在金鐘海富中心與政府總部之間行人天橋參與受禁群組聚集。

裁判官王證瑜稱，若各被告因傳揚防疫資訊或派發防疫物資作為聚集目的，理應獲豁免檢控，但他們預先準備橫額、標語和錄音等，當中包括與防疫無關的事項，如於當眼位置展示「光復地盤，工會戰線」、有關「暴政」及「極權」的標語；錄音帶則重複提及「黃色經濟圈」和「光復香港 時代革命」口號等，且聚集選址人流稀少的政總，而非較近民居的地方。

對於辯方稱案發時本港連續17天無本地感染，政府亦於前一天公布同月8日起放寬限聚令至8人，裁判官表示政府必須持續審視疫情趨向來制定措施，當時聚集上限仍為4人，在平衡個人表達權利和維持公共衛生後，不認為法例會導致各人面對無法接受的嚴苛負擔，且無證據顯示涉案聚集有急切性、不能待至措施放寬才進行，因此裁定被告罪成。

【案件編號：ESFS 500009/20等】