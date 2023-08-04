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港聞二

醫社合作援晚期病患 病危停治療 醫護助家屬接納意願

【明報專訊】政府目標今年內提交有關預設醫療指示（Advance Directive，AD）的條例草案。醫管局港島東聯網「安寧頌」計劃2016年起為晚期病人提供全人照顧，包括訂立AD。該計劃團隊有護士成員憶述，曾有家屬不忍成為「無形殺手」，反對病人終止治療意願，經社工介入才學懂接納，減少病人不必要痛苦。帶領團隊的東區醫院內科顧問醫生繆佩玲稱據其經驗，若病人與家屬商議後簽署AD，大部分家屬最終不會阻攔醫護執行病人意願，強調雙方充分溝通的重要。

留社區照顧 死前平均減住院17日

計劃採取醫社合作，支援晚期癌症或器官衰竭病人的社區照顧，醫管局團隊有逾50人，跟進病人醫療需要，社區組織則負責身心照顧。按2019至2021年數據，參與計劃的離世病人平均住院可減少17日，入住深切治療部減少0.2日，急症室求診減少0.5次。繆佩玲稱計劃增加家屬照顧知識和信心，減少病人「衝急症室」次數，減輕醫療服務壓力。

團隊會與病人和家屬共同制定預設照顧計劃，考慮病人治療利弊、價值觀及意願等，制定病危的醫療及照顧計劃，並會簽訂AD，列明病人在什麼情况下拒絕維生治療。

港島東醫院聯網內科（腎科）顧問護士何巧嬋稱，曾有末期腎衰竭婆婆欲終止「洗肚」，團隊便約同家屬商議，家人最初不答應，後來才慢慢理解；數天後婆婆情况惡化，家人不再堅持為她洗肚，婆婆終安然離世，家屬亦有寫心意卡感謝團隊介入。

政府擬立法建議保障醫護執行病人AD時可免法律責任。繆佩玲說據其經驗，即使病人簽AD，家人亦可能反對執行，令醫護處於兩難局面，最終難免要跟從家屬指示。她說晚期病人最關心與家人相處時光，而非能否以插喉等延續生命，惟很少病人會告知家人意願，因覺得「很難講出口」，醫社團隊可作第三方促使病人與家屬坦誠溝通。她強調單靠平日覆診不夠時間商議，要有充分時間讓家屬了解病人意願。

相關字詞﹕醫管局 晚期照顧服務 東區醫院 預設醫療指示 安寧頌

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